La última y "feliz" misión de "El agente topo": triunfar en los Óscar

La directora chilena Maite Alberdi. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- El detective más insólito, sagaz y entrañable del cine de los últimos años aterriza este domingo en los Óscar, donde la chilena "El agente topo" tratará de cumplir su última misión llevándose el Óscar al mejor documental.

"Nos sentimos felices y súper orgullosas", dijo a Efe su directora Maite Alberdi en una videollamada tras su llegada a Los Ángeles (EE.UU.).

"Ha sido impresionante ver el impacto que ha tenido 'El agente topo' en el mundo y ahora la visibilidad que ha tenido en Estados Unidos. Y también ha sido impresionante ver cómo la película ha generado un consenso entre la audiencia, con una temática súper universal, que todo el que la ve se conecta de una u otra forma", agregó.

Alberdi comparte nominación con la productora Marcela Santibáñez por esta sensación chilena que se medirá a "Collective", "Time", "Crip Camp" y "My Octopus Teacher" por el galardón al mejor documental.

Santibáñez detalló que sólo llegar a la ciudad californiana en medio de una pandemia ya fue una misión digna de un detective.

"Ha sido una montaña rusa. Hasta que no estuvimos acá yo no creía que lo íbamos a lograr", comentó con una sonrisa.

Las chilenas explicaron que, debido a que las fronteras de su país estaban cerradas, tuvieron que obtener "unos permisos especiales" para poder asistir a los Óscar.

En suelo californiano, Alberdi y Santibáñez deben afrontar una cuarentena en el hotel y varias pruebas PCR para poder ir el domingo a la ceremonia.

Pero todo es poco para asistir como nominadas a la gran fiesta del cine donde, además, les acompañará Sergio Chamy, el maravilloso y genial protagonista de "El agente topo" que, a comienzos de esta semana, anunció en su Instagram que estaba de camino a Los Ángeles.

"Es el primer vuelo en su vida así que eso ha sido otra aventura", bromeó Santibáñez sobre este viaje de "don Sergio" a sus 87 años.

LOCAL Y UNIVERSAL

Desde su aclamado estreno en enero de 2020 en el Festival de Sundance (EE.UU.) hasta su nominación al Óscar, "El agente topo" ha arrasado allá donde ha puesto un pie con la fascinante historia de Sergio Chamy, un octogenario que se infiltra en una residencia para averiguar si los ancianos están recibiendo el trato adecuado.

Alberdi comentó que los Óscar son como "las grandes ligas" y que ahora reciben "una ola gigante de 'feedback' diario".

Pero ante todo ensalzó que, más allá de la discusión cinematográfica, lo que más les emociona es la "unanimidad" en el sentimiento positivo y "el amor hacia Sergio".

En este sentido, Santibáñez apuntó que ya desde el principio concibieron a "El agente topo" como una historia "universal".

"Obviamente queríamos que en Chile fuera un éxito, pero queríamos no solo pensar en local sino pensar en no tenerle miedo a romper las fronteras", argumentó.

La reflexión sobre la tercera edad y el cuidado de los mayores es el telón de fondo de "El agente topo", algo que Alberdi admitió que ganó cierta "contingencia" por el contexto de la pandemia.

"Pero la película siempre fue universal. Cuando la presentamos en Sundance, tuvimos la suerte de tener un estreno presencial. Entonces, estar dentro de la sala y sentir cómo se emocionaban, que vimos a un joven gringo que no podía parar de llorar... Fue muy impresionante", recordó Alberdi.

Por último, "El agente topo" extiende una fabulosa racha en los Óscar de Chile, un país que en 2018 se llevó el premio a la mejor cinta internacional por "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, y que en 2016 se anotó el galardón al mejor corto de animación por "Historia de un oso", de Gabriel Osorio.

Alberdi subrayó que el cine chileno ha sabido "construir marca" para salir al mundo, confió en que "El agente topo" sirva de ejemplo para otros jóvenes cineastas de su país, y bromeó con que quizá en Chile se están malacostumbrando a que ir a los Óscar sea algo cotidiano.

"Le pasa a los niños chicos que ahora Chile queda en el Mundial (se clasifica para el Mundial de fútbol) y es como: 'Ah, obvio...'. Pero nosotras somos de una generación en la que Chile no iba al Mundial. Y ahora ha empezado a ser en Chile como: 'Ah, otra nominación al Óscar...'", dijo entre risas.

David Villafranca