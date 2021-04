Julia Janeiro demuestra que tiene buena relación con sus padres

23/04/2021 JULIA JANEIRO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en esta semana de la relación que tendría Jesús Janeiro y María José Campanario con su hija, Julia Janeiro. Y es que ayer el torero estuvo en Madrid y no fue a ver a su hija, un hecho que desataba todas las alarmas al no estar con la joven después de haber cumplido 18 años.



Julia Janeiro ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram con el que zanja todos los rumores de mala relación con sus padres. En esa imagen vemos como la joven posa con su madre y con su padre derrochando complicidad y con una sonrisa de oreja a oreja. Además, ha puesto un mensaje que no pasará desapercibido: "Hasta donde la luz llegue".



De esta manera, Julia, que no ha hecho ninguna declaración ante las cámaras de los medios de comunicación que le han perseguido durante estos días desde que cumplió 18 años, ha acabado con los rumores y las especulaciones. Y es que la joven ha querido demostrar no solo que tiene una buena relación con sus padres, sino que está con ellos a muerte.