Jorge Javier Vázquez apoya públicamente a Ángel Gabilondo

24/04/2021 El presentador Jorge Javier Vázquez y el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante un acto de campaña, a 24 de abril de 2021, en Puente de Vallecas, Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Son muchas las discusiones que Jorge Javier Vázquez ha tenido en el plató de 'Sálvame' por diferencias políticas con sus compañeros, de hecho la última y más sonada fue con Belén Esteban. Desde entonces, el presentador de televisión siempre ha dicho con tono bromista que no volvería a hablar de política públicamente, pero no es cierto, siempre que puede expresa libremente su ideología.



Este sábado y después de llevar una semana de lo más movidita, Jorge Javier Vázquez ha decidido estar en el acto de campaña de Ángel Gabilondo y se ha dejado ver de lo más sonriente hablando con el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una complicidad que no nos extraña y que han reflejado mutuamente ante las cámaras saludándose de forma muy cariñosa.



El acto ha tenido lugar en Puente de Vallecas y allí ha acudido una multitud de personas para apoyar las palabras de Gabilondo, al cual también vimos ayer en el segundo debate electoral de la campaña para los comicios del 4 de mayo a la Asamblea de Madrid.



Sin duda, una imagen vale más que mil palabras y Jorge Javier Vázquez no tiene ningún miedo de mostrar libremente su ideología política. De hecho, también ha compartido algunas imágenes de esta mañana con Ángel Gabilondo en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "No existe equidistancia posible. O democracia o fascismo. Yo voto a Ángel Gabilondo".