Hollywood listo para premios Óscar pandémicos

SHOTLIST LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Paneo de derecha a izquierda desde la entrada de Union Station hasta las carpas blancas de los Oscar2. Plano general Oscars carpas blancas perímetro cerrado con vallas3. Primer plano Cartel en la valla "cerrado al público"4. Paneo de derecha a izquierda las carpas y cercas instaladas fuera de Union Station LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS14 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 5. Plano medio anuncio televisivo de la ceremonia de los Oscar6. Plano general Hollywood Boulevard, anuncio de la ceremonia de los Oscar7. Plano medio Anuncio de transmisión por televisión de la ceremonia de los Oscar8. Primer plano Anuncio de transmisión por televisión de la ceremonia de los Oscar9. Plano medio La gente camina sobre las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood10. Plano general dos personas vestidas como Joker y Marilyn Monroe11. Plano general La gente camina sobre las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood12. Primer plano La gente camina sobre las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood13. Timelapse la gente camina sobre un letrero de 'Hollywood' en la acera [MUTE] PORTER RANCH, LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS15 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 14. SOUNDBITE 1 - Jonathan Kuntz, profesor de historia del cine en la UCLA (hombre, anglais, 24 seg.): "El covid tendrá un gran impacto en la competición, el hecho de que nadie ha visto esas películas en cines. En general en el pasado Hollywood ha celebrado toda la experiencia de ir al cine, de un grupo de personas compartiendo algo, una película, riendo juntos, llorando juntos, asustándose juntos. Este año las películas no son asi" "[on the impact of the pandemic]I think it's gonna have a great impact on the race, the fact that nobody has seen these movies in theaters. Generally, in the past, Hollywood has celebrated the whole idea of the theater-going experience, a group of people sharing something together, sharing a motion picture experience in the theater, laughing together, crying together, getting scared together. Well this year's movies are nothing like that." LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 15. Plano general carpas blancas de los Oscar16. Plano general Entrada a la estación sindical, con dos trabajadores rodando pantallas de televisión17. Plano medio Trabajadores rodando pantallas de televisión18. Plano medio cartel de Union Station sobre un pilar, con la bandera estadounidense en el fondo19. Plano general grúa moviendo un proyector20. Plano medio grúa moviendo un proyector21. Plano medio técnicos moviendo un proyector ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: RecuadroCinco momentos inolvidables de la gala de los Óscar =(Fotos archivo)= Hollywood, Estados Unidos, 23 Abr 2021 (AFP) - La noche de los Óscar es la velada más glamurosa del año en Hollywood y su ceremonia ha dejado muchos momentos memorables en sus más de 90 años de historia: algunos graciosos, muchos de ellos emocionantes y otros confusos.A continuación, algunos de estos episodios inolvidables de la historia de los premios de la Academia: - Y el premio es para... ¡ups! - El momento más impactante de la historia reciente de los Óscar ocurrió, sin duda, en 2017, cuando el principal galardón de la noche -el de mejor película- fue otorgado durante dos minutos al musical "La La Land", pese a que el verdadero ganador era el drama sobre el tránsito a la madurez "Moonlight".El problema fue que los auditores de PricewaterhouseCoopers, la empresa responsable de vigilar y preservar los votos de los Óscar, dieron a sus presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway el sobre equivocado.Los veteranos actores recibieron un duplicado del que contenía el premio a mejor actriz, que acababa de llevarse Emma Stone por "La La Land", en vez del que tenía a "Moonlight" como vencedor de mejor película.La vergonzosa confusión, el error más grave de la historia de los premios de la Academia, pasó a conocerse como "Sobregate". "Fue un fiasco desgarrador", escribió después el crítico de Entertainment Weekly Jeff Jenson. "Sentías vergüenza por Dunaway y Beatty, que sabían claramente que algo estaba mal cuando abrieron el sobre, pero no sabían cómo actuar", agregó. - Protesta sorpresa - En marzo de 1973, el legendario Marlon Brando ganó el premio a mejor actor por su trabajo en "El padrino", imponiéndose a una brillante lista de competidores formada por Michael Caine, Peter O'Toole, Laurence Olivier y Paul Winfield.Brando, sin embargo, decidió no asistir a la gala y mandó en su lugar a la actriz y activista Apache Sacheen Littlefeather, que salió a recoger su premio.Cuando el actor Roger Moore quiso entregarle la estatuilla dorada, la joven alzó la mano en señal de rechazo y él y la copresentadora, Liv Ullmann, dieron un paso atrás cuando esta comenzó a hablar.Ante un público atónito, Littlefeather contó que Brando "lamentablemente no podía aceptar este generoso premio" en protesta por el trato que la industria del cine daba a los nativos estadounidenses.Sus palabras levantaron aplausos, vítores y algunos abucheos entre el público. - ¡Empatadas! - En la historia de los Óscar ha habido varios empates, aunque uno de los más destacados ocurrió en 1969, cuando Barbra Streisand y Katharine Hepburn ganaron ambas el premio a mejor actriz."El ganador es... ¡es un empate!", exclamó Ingrid Bergman, quien presentó el galardón.Streisand conquistó así su primer Óscar gracias a su interpretación de Fanny Brice en "Funny Girl", mientras Hepburn -que con cuatro estatuillas tiene el récord entre todos los actores- triunfó con "El león en invierno".Solo Streisand acudió, sin embargo, a la ceremonia."Hola, preciosa", le dijo a la famosa estatuilla dorada cuando al fin fue suya. - Demasiada pasión - Los actores suelen estar muy emocionados cuando logran entrar en el selecto club de ganadores de un Óscar, pero Adrien Brody llevó esa pasión demasiado lejos en 2003. Al subir al escenario para recoger su premio a mejor actor por la desgarradora "El pianista" de manos de la vencedora el año anterior, Halle Berry, Brody sorprendió al público -y a la propia Berry- plantándole un breve y apasionado beso en los labios."No estaba planeado. No sabía nada", contó después Berry en una entrevista de 2017, explicando que la agarró desprevenida.Y confirmó que, sencillamente, ella le "siguió".De su lado, Brody explicó en 2015 que "el tiempo se ralentizó" para él en aquel momento, y que su arrebato casi le cuesta la oportunidad de dar su discurso."Cuando terminé de besarla... Ya estaban mostrando el mensaje que decía 'Sal del escenario, tu tiempo se ha acabado'", recordó en una entrevista durante el festival de cine de Toronto. - El más fuerte - El fallecido Jack Palance ganó su primer y único premio de la Academia en 1992 al mejor actor de reparto, por su interpretación de un viejo vaquero opuesto a Billy Crystal en la comedia Western "City Slickers".Después de que Whoopi Goldberg le entregara el premio, Palance -entonces con 73 años- dio un breve discurso en el que hizo referencia a la preocupación de los productores por contratar a actores "de un cierto tramo de edad". "Se les olvida preguntar" si puedes hacer ciertas cosas, señaló, antes de dejar al público atónito lanzándose al suelo del escenario para hacer flexiones con un solo brazo y vestido de traje, levantando una apasionada ovación. "No tenía ni idea de qué demonios hacer", confesó después.bur-sst/rs/ll/mls ------------------------------------------------------------- RecuadroLos nominados al Óscar en las principales categorías =(Infografía+Fotos)= Hollywood, Estados Unidos, 23 Abr 2021 (AFP) - Aquí están los nominados en las principales categorías de los 93° Premios de la Academia, que se entregarán este domingo en Hollywood."Mank" lidera con 10 las nominaciones a los Óscar, seguida por seis películas que obtuvieron seis nominaciones cada una, incluyendo "Nomadland", "El juicio de los 7 de Chicago" y "Minari". Mejor película:"El juicio de los 7 de Chicago" "El padre" "El sonido del metal" "Judas y el mesías negro" "Minari" "Mank""Nomadland" "Promising Young Woman" ("Hermosa venganza" y "Una joven prometedora") Mejor director:Lee Isaac Chung, "Minari"Emerald Fennell, "Promising Young Woman"David Fincher, "Mank"Thomas Vinterberg, "Another Round"Chloé Zhao, "Nomadland"Mejor actor:Riz Ahmed, "El sonido del metal" Chadwick Boseman, "La madre del blues" Anthony Hopkins, "El padre" Gary Oldman, "Mank" Steven Yeun, "Minari"Mejor actriz:Viola Davis, "La madre del blues" Andra Day, "The United States vs Billie Holiday" Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer" Frances McDormand, "Nomadland" Carey Mulligan, "Promising Young Woman"Mejor actor de reparto:Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago" Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro" Leslie Odom, Jr., "Una noche en Miami" Paul Raci, "El sonido del metal" LaKeith Stanfield, "Judas y el mesías negro"Mejor actriz de reparto:Maria Bakalova, "Borat, Subsequent Moviefilm"Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"Olivia Colman, "El padre" Amanda Seyfried, "Mank" Yuh-Jung Youn, "Minari" Mejor película internacional:"Druk" ("Otra ronda", Dinamarca, Holanda, Suecia) "Better Days" (Hong Kong)"Collective" (Rumania) "The Man Who Sold His Skin" (Túnez)"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia) Mejor película de animación:"Unidos""Más allá de la Luna""Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon""Soul""Wolfwalkers: Espíritu de lobo"Mejor documental:"El agente topo""Collective""Crip Camp" "My Octopus Teacher" ("Mi maestro el pulpo" o "Lo que el pulpo me enseñó")"Time"Mejor guión original:"Borat, Subsequent Moviefilm""El padre""Nomadland""Una noche en Miami""The White Tiger"Mejor guión adaptado:"Judas y el mesías negro""Minari""Promising Young Woman""El sonido del metal""El juicio de los 7 de Chicago" PELICULAS CON MÁS DE CINCO NOMINACIONES: "Mank" (10)"El padre" (6)"Judas y el mesías negro" (6)"Minari" (6)"Nomadland" (6)"El sonido del metal" (6)"El juicio de los 7 de Chicago" (6)bur-ad/ll/mls ------------------------------------------------------------- PresentaciónHollywood está listo para unos Óscar pandémicos, con "Nomadland" al frente Por Andrew MARSZAL =(Fotos+Fotos archivo+Infografía)= Hollywood, Estados Unidos, 23 Abr 2021 (AFP) - Los Óscar de este domingo serán un reflejo de la industria cinematográfica a la que honran: transformada por la pandemia, obligada a experimentar con nuevos lugares y formatos y probablemente dominada por "Nomadland". El evento culminante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realizará principalmente en la Union Station de Los Ángeles, elegida por sus grandes espacios para aplicar el distanciamiento social en esta gala de la era del covid-19. En un guiño a las circunstancias únicas del año pasado, los 93° premios de la Academia dejarán una gran huella: la presentación de los premios honoríficos y los números musicales se dividirán entre un teatro de Hollywood y el nuevo museo de cine de la Academia, mientras que los nominados europeos que no puedan viajar a Estados Unidos se reunirán en los "centros" de Londres y París. Pero lo principal, la entrega de las codiciadas estatuillas doradas, se llevará a cabo en la estación, y los pronósticos sitúan una cinta como la mayor favorita de la gala. "No puedo imaginar que 'Nomadland' no gane el gran premio. No puedo imaginar que Chloé Zhao no gane como directora", dijo a la AFP el periodista de Variety Marc Malkin. "Pero como siempre digo sobre este año: ha sido todo tan extraño que nunca se sabe". La road movie elegíaca de Zhao relata el modo de vida de la gente que recorre el territorio estadounidense en camionetas en busca de su precario sustento tras la crisis financiera mundial. Muy elogiada, ganó los principales premios de los festivales el otoño boreal pasado y ha dominado la temporada de premios de este año, más extensa de lo habitual y en gran parte virtual. - "Apuesta segura" - La directora de 39 años, nacida en Pekín, es "una apuesta segura: votarán por ella incluso si no han visto la película", dijo el columnista de los premios en Deadline, Pete Hammond. "En este momento es muy respetada y muy querida en la comunidad de directores", dijo a la AFP un votante de la Academia que pidió no ser identificado. Si hay alguna película que puede rivalizar con "Nomadland", es "El juicio de los 7 de Chicago", que ganó el primer premio del gremio de actores de Hollywood. Su eventual triunfo le daría a Netflix por primera vez el mayor galardón de la industria, en un año de cines cerrados que estuvo gobernado por el streaming. "No es inconcebible", dijo Hammond, señalando sin embargo que el thriller "Promising Young Woman" sobre una venganza #MeToo y el drama de inmigrantes "Minari" podrían dar una sorpresa. - Hopkins "al acecho" - La estrella de "Nomadland" Frances McDormand, dos veces ganadora del Óscar y que protagoniza una cinta con pinceladas documentales en la que varios "nómadas" de la vida real interpretan versiones de sí mismos, está nominada una vez más como mejor actriz.Pero esa categoría está "en el aire" y "podría ir en cualquier dirección", dijo Hammond, señalando que las cinco candidatas, incluidas Viola Davis ("La madre del blues") y Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), vienen de ganar premios importantes este año. El coprotagonista de Davis, Chadwick Boseman, quien murió el año pasado de cáncer antes del estreno de la película donde interpreta a un trompetista atormentado por actos racistas atroces, es favorito para ganar el tercer Óscar póstumo de la historia para un actor. "Probablemente apostaría mi dinero por Chadwick, pero podría haber una sorpresa", dijo un votante de la Academia. "Anthony Hopkins está al acecho ahí detrás", agregó, refiriéndose a la interpretación de un enfermo de demencia en "El padre". Todo apunta a que Daniel Kaluuya se alzará con la estatuilla a actor de reparto por "Judas y el mesías negro", mientras que la popularidad de la veterana actriz surcoreana de "Minari" Youn Yuh-jung ha crecido con sus "entrañables" discursos de aceptación de otros premios como figura de reparto, dijo Malkin. Es posible que los cuatro premios de actuación, y el de dirección, reconozcan el trabajo de personas "no blancas", en una edición en la que la diversidad ha tocado cifras récord entre los nominados.Se espera que Netflix se lleve la mayor cantidad de premios de la noche, incluido el de mejor documental para "Mi maestro el pulpo". - "Oportunidad" - La gala será reducida. Los productores hablaron de una lista de invitados tan estricta que no permitirá la entrada a los ejecutivos de estudio más poderosos de Hollywood, y una alfombra roja "diminuta" que podría plantear desafíos. "Las pocas entrevistas que los talentos están ofreciendo por los Óscar, las están haciendo desde dos metros de distancia", dijo Malkin. "Es incómodo", agregó, preguntándose cómo se hace para lograr en estas condiciones una alfombra roja "divertida". Pero el coproductor del evento, el oscarizado director Steven Soderbergh, describió los cambios exigidos por el covid-19 como una "oportunidad" para una gala diferente a "cualquier cosa que se haya hecho antes". La ceremonia tendrá "la estética de una película en contraposición al de un programa de televisión", e incluirá "tomas por encima del hombro desde la audiencia" y formatos de pantalla ancha de alta resolución, explicó. Se les ha pedido a las estrellas que vistan sus mejores galas y, según los reportes, están autorizadas a quitarse las máscaras cuando las cámaras estén grabando. Harrison Ford y Brad Pitt, entre otros, estarán entre los presentadores de premios. "Felicitaciones a la Academia por al menos intentar tener algo parecido a un show en vivo, sin Zoom", dijo Hammond. Pero el perfil más bajo de los nominados de este año y la fatiga visual por el exceso de pantalla en tiempos de pandemia hacer prever que los Óscar sufrirán probablemente un desplome similar del número de espectadores que otras ceremonias de premios. "Sería un día maravilloso para la Academia si solo baja un 50%", indicó Hammond. "Así están las cosas".amz/sst/ll/gma/mls -------------------------------------------------------------