Fútbol/Primera.- (Previa) Granada, nueva piedra de toque para el Sevilla en su persecución al líder

El Huesca quiere salir del descenso y meter en problemas al Getafe y Celta y Osasuna enfrentan sus rachas dispares



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Sevilla busca este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas) proseguir su persecución al líder ante un Granada que todavía aspira a estar en Europa la próxima temporada, en una trigésima segunda jornada de LaLiga Santander en la que el Huesca luchará por salir del descenso a costa de meter en problemas al Getafe (14.00 horas) y en la que Celta y Osasuna enfrentan sus rachas dispares (18.30 horas).



Los de Julen Lopetegui (67) solo han dejado escapar dos puntos -ante el Real Valladolid (1-1)- en sus últimos siete partidos disputados, una espectacular marcha que les ha permitido deshacerse de otros aspirantes a arrebatarle la cuarta plaza. Ahora, con 17 puntos de renta sobre el quinto, sueña incluso con poder luchar hasta el final por el trofeo, a solo seis unidades del líder Atlético.



Para ello, buscará su quinta victoria consecutiva ante un cuadro nazarí que se ha enganchado a la lucha por la Liga Europa tras vencer en las últimas jornadas a Real Valladolid (1-2) y Eibar (4-1). El equipo de Diego Martínez atesora 42 unidades, a siete de la séptima plaza, en poder actualmente del Villarreal.



Finalmente, tanto Sergi Gómez como Jules Koundé estarán con en el cuadro nervionense, que tiene la baja del portero Tomas Vaclik, mientras que los visitantes, el conjunto más goleado de la categoría (51), no podrán contar con los lesionados Neyder Lozano, Luis Milla y Domingos Duarte.



HUESCA-GETAFE, DUELO DE NECESIDADES



En el Alcoraz, el Huesca buscará salir de los puestos de descenso ante un Getafe que podría ver cómo se acerca el peligro si no logra puntuar. Los de Pacheta, que habían abandonado las posiciones de quema tras cosechar dos victorias consecutivas, volvieron a caer a ellas después de perder ante Deportivo Alavés (1-0) y Atlético (2-0).



Ahora, con 27 puntos, están a solo uno de la zona de permanencia y a cuatro de los azulones, que con su derrota ante el FC Barcelona (5-2) enlazaron su séptima jornada consecutiva sin ganar, una serie de partidos en los que solo consiguieron sumar 4 de 21 puntos posibles.



El conjunto oscense seguirá sin contar con Antonio Valera y Borja García y se mantendrá pendiente de los tocados Pablo Maffeo, Javi Ontiveros y Luisinho, mientras que José Bordalás no podrá disponer de Erick Cabaco ni del 'Cucho' Hernández.



Por último, el Celta, que no vence desde hace cuatro jornadas, recibe a Osasuna, que quiere dar continuidad a su buena marcha de las últimas semanas. Los gallegos, duodécimos con 38 puntos, han perdido el tren europeo después de perder ante Sevilla y Real Sociedad y empatar con el Cádiz.



El equipo navarro, por su parte, dijo adiós a una sequía de cuatro encuentros sin ver puerta iniciando una serie de tres triunfos seguidos ante Villarreal, Elche y Valencia, que le permiten asentarse en la zona media de la tabla con 40 unidades -13 más que la zona de peligro y a 9 de Europa-.



Sin Emre Mor, Rubén Blanco ni Sergio Álvarez, los celestes seguirán confiando sus ocasiones a la dupla formada por Iago Aspas y Santi Mina. Jagoba Arrasate no tendrá a Rubén Martínez ni a Iñigo Pérez disponibles, pero recupera a Juan Cruz.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Huesca - Getafe. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.



Villarreal - FC Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15.



Celta - Osasuna. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Sevilla - Granada. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.



Athletic Club - Atlético. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.