Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - Atlético de Madrid

San Mamés, prueba de fuego para el liderato colchonero



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid vuelve a poner a prueba su liderato en la Liga Santander este domingo frente al Athletic Club (21.00 horas) en un partido vital a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato, que llegará después de que hayan jugado sus perseguidores: Real Madrid, Barça y Sevilla.



El equipo de Diego Pablo Simeone ya demostró en las dos últimas jornadas que ha sabido gestionar la presión como un equipo campeón. Con la fortaleza del bloque y haciendo olvidar bajas tan importantes como las de Joao Félix, Lemar y -por supuesto- el goleador Luis Suárez. El técnico argentino dijo en la rueda de prensa previa al que partido sería "injusto no decir" que son "favoritos al título".



Al Eibar le endosó una 'manita', con Marcos Llorente en plan estelar, y al Huesca le venció con más oficio pero también con autoridad para enviar un mensaje a sus rivales, en concreto al Real Madrid, que había jugado un día antes contra el Cádiz. Esta jornada volverá a ser igual para los colchoneros, que también podrían salir hipermotivados si a los merengues les da por dejarse puntos en casa contra el Betis.



Además de Suárez, Lemar y Joao Félix a priori -estos dos últimos están cerca de volver- el 'Cholo' no podrá contar con Giménez por sanción, por cuyo puesto pelean Felipe y Mario Hermoso, mientras que el resto del once será el mismo que venció en el Metropolitano a armeros y oscenses.



Un equipo que está demostrando su capacidad, sobre todo por el músculo que acumula en el centro del campo y el acierto de Ángel Correa, que sigue a un gran nivel desquitándose de aquella noche en el Villamarín. Bilbao es la primera gran prueba de fuego de este 'rush' final en el que los rojiblancos también se enfrentarán, por este orden, a Elche, Barcelona, Real Sociedad, Osasuna y Valladolid.



Por su parte, el Athletic Club afronta el duelo sumido en una crisis de resultados que se llevó por delante las dos finales de Copa. Al margen del torneo del 'KO', los 'leones' acumulan seis jornadas sin ganar (una derrota, precisamente contra su rival de este domingo, y cinco empates) que le han alejado de soñar con pelear por los puestos europeos.



Los vascos llegan tras empatar sin goles ante el Betis en la jornada intersemanal, un duelo que dejó malas sensaciones pese al rival y el escenario, sobre todo porque los sevillanos jugaron con diez casi todo el encuentro. Ahora tendrán la oportunidad de quitarse la losa que lastra al equipo desde el pasado 7 de marzo, fecha de la última victoria liguera ante el Granada.



Marcelino seguirá sin poder alinear a Iker Muniain, Yeray, Yuri Berchiche y Nolaskoain, todos ellos por lesión, pero sí recupera para el duelo ante el Atlético a Iñigo Martínez, un jugador fundamental en el eje de la zaga, así como a su dupla habitual de ataque: Iñaki Williams-Raúl García, quienes fueron suplentes en el Benito Villamarín hace solo tres días.



Un partido por todo lo alto, con los recuerdos del viejo San Mamés, y con mucho sabor a fútbol por el voltaje de ambos equipos. Un examen imprescindible para los atléticos, cuya intención seguirá siendo la de resistir y -por qué no- ampliar su ventaja si muestran la solidez de la última semana.



POSIBLES ALINEACIONES.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Lekue; De Marcos, Dani García, Unai López, Berenguer; Raúl García y Williams.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Herrera, Saúl, Koke, Carrasco; Marcos Llorente y Correa.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).



--ESTADIO: San Mamés.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.