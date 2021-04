Fútbol/Primera.- (Crónica) El Elche comprime la pelea por la permanencia

24/04/2021 Lucas Boyé celebra el tanto del triunfo del Elche ante el Levante. El Valencia frustra el triunfo del Alavés en el último suspiro DEPORTES LALIGA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Elche ha comprimido la pelea por la permanencia en la Liga Santander tras derrotar al Levante este sábado (1-0) en el partido que inauguró la jornada 32 del campeonato, mientras que Valladolid y Alavés sacaron sendos empates frente a Cádiz y Valencia, ambos de manera amarga tras comenzar por delante en el marcador.



En el Martínez Valero, el Elche logró tres puntos de oro en su pelea por mantener la categoría tras derrotar al Levante por la mínima (1-0). El equipo de Fran Escribá venció a los granotas gracias a un tanto de Lucas Boyé, que resolvió a la perfección tras una acción individual en el ecuador de la primera parte.



El ex de River Plate, que no marcaba desde el pasado mes de febrero, recibió el balón de Tete Morente y fue como una flecha hacia la portería de Aitor. En la carrera, Vezo intentó impedirle el disparo, pero Boyé sacó un derechazo que se coló por el palo más alejado.



Un golazo que da vida al Elche ante un Levante que no despierta desde su eliminación copera a manos del Athletic. El triunfo deja a los blanquiverdes fuera del descenso y al equipo de Paco López en la duodécima posición, pero sin peligro alguno en relación a la parte baja.



A un punto del Elche está el Real Valladolid, que fue incapaz de ganar por sexta jornada consecutiva. Los pucelanos empataron con el Cádiz (1-1) y seguirán una semana más en problemas, pese a haber firmado un gran comienzo este sábado. Los de Sergio González pronto consiguieron el gol en botas de Óscar Plano, tras una gran combinación con Weissman, que reafirmó su apuesta, pero todo cambió en la segunda parte.



Sin embargo, el Cádiz reaccionó y logró el empate merced a un rechace de Juan Cala, que metió la pierna cuando el balón estaba sin dueño -tras un córner- en el corazón del área. El gol noqueó a un Valladolid que no tuvo respuesta para poder remontar. Los andaluces, por su parte, seguirán decimoterceros, lejos de problemas.



GAYÁ RESCATA AL VALENCIA EN EL '89



En Mestalla, el Valencia rescató un punto en el minuto 89 gracias a un remate a bocajarro de José Luis Gayà, que dejó frustrado a un Deportivo Alavés que tenía todo de cara para llevarse el triunfo. El conjunto 'che' nunca desistió y pese al cruel guion de partido, terminó encontrando un valioso empate para mantener cierta distancia con el descenso, en concreto siete puntos.



Los Javi Calleja fueron los primeros en avisar con un golo anulado a Jota por fuera de juego, a los nueve minutos, pero el Valencia se recompuso con seriedad defensiva y desniveló la balanza. La segunda parte fue de los locales por completo y primero Soler, con una gran jugada, y después Gameiro estuvieron cerca de inaugurar el marcador.



El francés, de hecho, lo logró a pase de Guedes, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego dejando al Valencia con la miel en los labios. El Alavés resistió, aprovechó el viento a favor y comenzó a poner en peligro a los locales por mediación de Joselu, el más activo. Así ocurrió, que estableció el 0-1 en un remate de Guidetti a seis minutos para el final.



El triunfo daba alas a un Alavés que terminó encajando el empate cuando ya tenía el premio gordo bajo el brazo. En cualquier caso, el punto permite a los babazorros lograr 9 de los últimos 12 en juego -desde la llegada al banquillo de Calleja- y meter presión a un Getafe que podría complicarse mucho la vida si no gana este domingo al Huesca.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 32.



-Sábado 24 de abril.



Elche - Levante 1-0.



Valladolid - Cádiz 1-1.



Valencia - Alavés 1-1.



Real Madrid - Betis 21.00.



-Domingo 25.



Huesca - Getafe 14.00.



Villarreal - FC Barcelona 16.15.



Celta - Osasuna 18.30.



Sevilla - Granada 18.30.



Athletic Club - Atlético 21.00.



-Lunes 26.



Eibar - Real Sociedad 21.00.