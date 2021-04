Fútbol/Carabao Cup.- (Previa) El Manchester City busca su cuarta Carabao Cup consecutiva ante el Tottenham

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Manchester City, campeón de las tres últimas ediciones, buscará defender este domingo en Wembley el título de la Carabao Cup, la Copa de la Liga inglesa, en la final ante el Tottenham (17.30 horas), en una semana marcada por la entrada y posterior salida de ambos de la Superliga europea.



'Citizens' y 'Spurs' deberán aislarse del enfado popular por la creación de la frustrada competición para vivir la primera final con público en el país desde que empezó la pandemia de coronavirus. 8.000 espectadores se darán cita en Wembley para ver cómo los de Pep Guardiola conquistan su cuarto trofeo consecutivo o cómo el conjunto de Ryan Mason, relevo del destituido José Mourinho en el banquillo, levanta su primer título en 13 años.



No lo hace, precisamente, desde la final de 2008 en este torneo, y, en ese tiempo, el City ha alzado 14 trofeos, incluidas cuatro Premier y cinco Carabao Cup. También clara ha sido su progresión desde que se garantizaron el billete para la final, allá por el mes de enero; entonces, ambos empataban a puntos en la competición doméstica, y ahora hay 24 unidades de diferencia y el cuadro mancuniano aspira al triplete.



Sólido líder de la Premier League y pendiente del inicio de la eliminatoria de semifinales de 'Champions' ante el Paris Saint-Germain la próxima semana, el City buscará volver a conquistar un título que defendió ante el Aston Villa a principios de marzo de 2020, cuando todavía la pandemia no había causado estragos.



Si conquista el torneo, igualaría los récords del Liverpool de más victorias en general (8) y más victorias consecutivas (4) en la competición, y Guardiola alzaría su 30º entorchado.



Además, no podrá darse su esperado duelo con Mourinho, despedido seis días antes de la final. Ryan Mason, de 29 años, ya debutó en el banquillo de los londinenses con una remontada liguera entre semana ante el Southampton (2-1), en un partido en el que anotaron Gareth Bale y Heung-Min Son y en el que no pudo estar Harry Kane, duda este domingo.