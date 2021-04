Fútbol.- Zidane: "Falta Liga y los demás tienen que jugar también"

Sobre el Chelsea: "El partido más complicado de la temporada"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que les faltaron "muchas cosas arriba" en el empate (0-0) este sábado ante el Real Betis, un paso atrás en la lucha por una Liga que no está sentenciada y que seguirán peleando hasta el final.



"Perdemos dos puntos, nos ha faltado muchas cosas ofensivamente. Muchas pérdidas de balón, nos ha faltado algo hoy, no estuvimos muy finos arriba", dijo en rueda de prensa, donde respondió ya a varias preguntas sobre el duelo del martes ante el Chelsea.



El técnico galo, que espera recuperar a Mendy y Kroos, reconoció tener en mente ese partido de ida de semifinales de la Champions. "Tenemos que recuperar bien, son dos puntos perdidos, pero tenemos que centrarnos en el partido del martes. Quedan cinco partidos, es mucho, vamos a seguir peleando hasta el final. Falta Liga y los demás tienen que jugar también", afirmó.



"Cada vez que perdemos un punto estamos mal, estamos bien. El martes va a ser el partido más complicado de la temporada pero estamos preparados para este tipo de partidos", añadió.



Zidane se refirió también a las acciones polémicas del partidos, unas manos que no señalaron como penalti. "No (entiende el criterio del árbitro), pero yo no soy el árbitro, es él el que pita, vi la mano, y no lo ha hecho", explicó.



Además, el técnico del Madrid celebró los regresos de Hazard y Carvajal. "Muy buenas sensaciones, contento de ver a Hazard, vamos a aprovecharle espero hasta final de temporada", dijo sobre el belga.