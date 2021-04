Fútbol.- Simeone: "Sería injusto no decir que somos favoritos al título"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que sería "injusto" no decir que son favoritos a ganar LaLiga Santander, y ha confirmado que tiene "clara la idea de cómo afrontar el partido" de este domingo ante el Athletic Club en San Mamés, para el que solo falta "colocar los nombres".



"Como soy parte de los cuatro que están luchando por eso tan bonito, sería injusto no decir nosotros", respondió en rueda de prensa sobre quién es el favorito a ganar la competición, además de pedir calma ante los tres partidos fuera de casa que se les avecinan. "Vamos partido a partido y ahora nos ocupa el partido de Bilbao. Nuestra intención es llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño y enfocarnos solamente en este encuentro", expresó.



Además, aseguró que este domingo se enfrentarán a un rival "muy competitivo". "Con ilusión, con entusiasmo y siempre preparados para dar lo mejor, como lo ha mostrado el Athletic siempre que nos ha tocado jugar contra ellos", aventuró. "Tengo clara la idea de cómo afrontar el partido. Falta colocar los nombres para que sepan quiénes van a empezar el partido", subrayó.



Por otra parte, el 'Cholo' recordó que desde la cuarentena del pasado año el equipo "hizo un crecimiento muy bueno desde los entrenamientos hasta el juego realizado en campo". "Hubo diferentes búsquedas en esos 11 partidos finales en los que lo hicimos muy bien. El equipo viene trabajando muy bien esta temporada", señaló.



En otro orden de cosas, el preparador argentino no desveló si podrá contar este domingo con Joao Félix, Luis Suárez y Thomas Lemar. "Hoy van a volver a entrenar con el equipo. Ayer tanto Joao como Lemar se sumaron a los entrenamientos, veremos cómo están hoy. Mañana decidiremos a lo largo del día", apuntó.



Por último, alabó el trabajo de Renan Lodi. "Está creciendo, supo esperar su momento para volver al equipo. El equipo siempre necesita de todos los futbolistas, que terminan siendo muy importantes a lo largo de la temporada. Tenemos un plantel muy competitivo que por suerte, salvo Giménez, vamos a contar con todos. Renan en estos dos últimos partidos respondió muy bien a lo que se le pidió", concluyó.