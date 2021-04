Fútbol.- Pellegrini: "Siempre tuvimos la intención de ganar el partido y no de empatarlo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró "contento" tras empatar (0-0) frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano y aseguró que siempre tuvieron "la intención de ganar el partido y no de empatarlo".



"Me quedo con la misma impresión que en los últimos empates. El equipo está competitivo, a buen nivel, para jugar de tú a tú contra cualquier equipo. Tuvimos dos o tres ocasiones bastantes claras para haber ganado ante un Real Madrid que -con todo su potencial ofensivo- nos hizo poco daño. Siempre tuvimos la intención de ganar el partido y no de empatarlo", analizó el técnico chileno.



"Los primeros minutos los jugamos bastante bien, sin muchas ocasiones, pero veía el partido más cerca de su área. Pero en general, en el primer tiempo, jugamos de manera intrascendente con el balón y en el segundo sí cambió con dos ocasiones claras. Me quedo con la sensación de que nos hicieron muy poco daño sin estar refugiados en nuestro área", añadió.



En este sentido, Pellegrini dijo que "la gran mayoría de partidos contra rivales de envergadura como Athletic, Atlético, Valencia... han sido empates que dejan "sabor a poco". "Me deja muy contento porque el equipo sale a ganar el partido, pero desgraciadamente hemos empatado los últimos cinco ante rivales de jerarquía", indicó.



"Sin embargo, esto nos permite seguir disputando para estar en Europa el próximo año. Ojalá pronto podamos retomar el camino de los tres puntos. En la medida que tengamos esa convicción y el equipo la siente, saldremos siempre a ganar. Pero también digo la otra frase: si no puedes ganar, no lo pierdas", apuntó Pellegrini.



Además, preguntado por el buen rendimiento de jugadores como Guido Rodríguez o Emerson, el técnico verdiblanco prefirió no individualizar. "No hay ningún equipo que pueda tener un buen funcionamiento colectivo si no tiene rendimientos individuales altos. La participación de cada uno en el trabajo defensivo en su sector hizo que le costara mucho al Real Madrid y ofensivamente mejoramos muchísimo en el segundo tiempo".



Por último, Pellegrini no quiso entrar en polémica por la supuesta mano de Miranda a ocho minutos para el final. "No he visto las manos y no puedo opinar. Cuando yo reclamé -hace mucho tiempo- intervino el VAR mucho más tarde. Hay un árbitro y es él quien tiene que decidir", finalizó.