Fútbol.- Emery: "Las semifinales de Europa League nos ilusionan, pero LaLiga es lo que nos alimenta"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha asegurado que este domingo se enfrentarán en el Estadio de la Cerámica quizás al mejor Barcelona del curso, y espera que se dé un partido en el que se abran "mucho los espacios" y con "duelos individuales", y ha recalcado que LaLiga Santander es la competición que les "alimenta", a pesar de que están "ilusionados" con las semifinales de la Liga Europa.



"La prioridad va a ser cada partido. Es verdad que nos ilusionan estas semifinales de la Europa League, que es una oportunidad muy bonita, pero no nos asegura nada. LaLiga es la competición de la que debemos seguir alimentándonos. Tenemos que buscar una regularidad para conseguir unos objetivos que ahora mismo están cuestionados por la rivalidad con la Real Sociedad y con el Betis. El equipo ha sabido manejarse en muchas situaciones con lo ajustado de la competitividad", declaró en rueda de prensa.



Además, reiteró que el partido contra los azulgranas "requiere de un esfuerzo grande", por lo que no pueden pensar ya en la eliminatoria continental ante el Arsenal. "La experiencia me dice que cuando piensas en partidos posteriores te dejas en el camino la energía y la concentración que requiere ese partido. Si tuviésemos el objetivo en LaLiga claro, podrías plantearte otras cosas. Este equipo tiene experiencia y sabe tener gestión y jugar cada tres días", subrayó.



Sobre sus malos número ante el conjunto culé, el preparador vasco recordó que es "siempre un equipo muy difícil". "Alguno recordará mis estadísticas individuales desde los tiempos del Almería, el Valencia, el Spartak de Moscú, el PSG... Está en un gran momento; con confianza, ha encontrado un sistema en el que se mueve muy bien, muy agresivos sin balón, centrales que dominan los espacios hacia atrás y hacia delante", describió.



"Tienen un jugador que ahora está a un nivel muy alto, que es Busquets. Entre Piqué, que vuelve, un grandísimo Ter Stegen, con un Busquets que está hecho un chaval, un De Jong que puede jugar de central o de punta, o un Messi que está en un estado de forma muy bueno. Ronald Koeman ha encontrado una estabilidad emocional en el equipo. Están peleando por LaLiga, que para ellos ahora mismo es una prioridad, la más importante y la única que tienen", analizó.



En este sentido, advirtió de que el partido se va a ir "mucho a duelos individuales", en los que el conjunto castellonense tiene "capacidad para ser ganadores". "También habrá momentos en los que ellos puedan imponerse, un momento en el que tendrán que entrar las ayudas. Son partidos en los que se abren mucho los espacios, y tenemos que ser capaces de utilizarlos y saber cuándo atacarlos, pero teniendo el control del partido con una buena posesión del balón", señaló.



"Debemos encontrar acierto en las áreas. Espero que sea un partido diferente al de ida, que seamos capaces de dar una respuesta diferente. Va a ser un partido duro y difícil. Hacía tiempo que no encontraba un Barcelona tan bien, siendo ganador tanto con balón como sin balón. Esperemos dar una alegría a la afición", expresó.



A nivel de juego, Emery considera que "el equipo está bien". "Venimos de una victoria fuera de casa importante en Valencia, con una derrota jugando bien. En casa, venimos de una derrota contra Osasuna en la que lo poco que hicimos mal, nos penalizó", indicó. "Mirar para atrás no nos da nada para lo que nos queda. Tenemos que insistir en los jugadores, en la idea y en buscar el rendimiento y adaptarnos a cada rival", concluyó.