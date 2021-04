Francia.- Macron da sus condolencias a los familiares de la policía acuchillada el viernes

La Policía efectúa un cuarto arresto en relación con el ataque, ahora en manos de la Fiscalía antiterrorista



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha visitado este sábado a la familia de la agente de Policía que fue brutalmente asesinada en un ataque con cuchillo el pasado viernes en una comisaría a las afueras de París, mientras las fuerzas de seguridad han efectuado en las últimas horas un cuarto arresto en relación al ataque, investigado por la Fiscalía como un atentado terrorista.



La visita del mandatario ha sido un esfuerzo de apoyo y solidaridad, de acuerdo con fuentes de la oficina presidencial. La familia de la víctima se mostró "muy conmocionada y muy digna", según las mismas fuentes.



El atacante atacó con un cuchillo a la agente la tarde del viernes en Rambouillet, a unos 60 kilómetros de la capital francesa. El agresor recibió un disparo de la Policía y murió a causa de sus heridas. La agente, que tenía 49 años y había trabajado en la comisaría durante años, murió en el lugar.



Fuentes de los medios franceses identifican al responsable como un tunecino de 36 años sin antecedentes que gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande" en árabe). La Fiscalía, hay que decir, no se ha pronunciado sobre estas informaciones.



Macron ya había dado garantías inmediatamente después del ataque de que el Gobierno continuaría tomando medidas contra el terrorismo islamista. "No retrocederemos", había escrito en Twitter.



En lo que se refiere a los últimos acontecimientos del caso, la Policía ha detenido este sábado a un cuarto hombre como parte de su búsqueda de posibles partidarios de los atacantes, aunque inicialmente no estaba claro si los detenidos tenían algo que ver con el ataque.



Por su parte, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha dado instrucciones a los prefectos del país para fortalecer la seguridad alrededor de las comisarías, que deberán aumentar las medidas de vigilancia y seguridad, en particular en las zonas de entrada.