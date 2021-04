Familias colombianas viven el drama de perder a varios integrantes por covid

En Barranquilla ha sido particularmente fuerte este tercer pico de la pandemia ya que en los últimos 54 días murió el 36 % de todas las víctimas de la covid-19 en la ciudad. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Barranquilla (Colombia), 24 abr (EFE).- Jackeline Polo lleva ocho días con molestias físicas producidas por la covid-19, enfermedad que se ensañó con su familia y que el pasado 1 de abril le arrebató a Juan, su padre, y diez días después a su sobrino Kelvin mientras su hermano Marlon y un hijo de éste permanecen en la UCI con pronóstico reservado.

La familia de Jackeline, enfermera de la ciudad colombiana de Barranquilla, vive el drama de muchas a las que el coronavirus ha golpeado de manera catastrófica. Hasta el momento doce de sus parientes se contagiaron, de los cuales dos murieron.

"Mi hermana, mi cuñado, mi hermano, mi cuñada, mis dos sobrinos, la esposa de uno de ellos, mi hija, mi mamá y ahora yo, estamos infectados", cuenta Jackeline entre lágrimas por el profundo dolor causado por la pérdida de su padre Juan y su sobrino Kelvin.

Desde su residencia en Barranquilla en donde se mantiene aislada, Jackeline le contó a Efe por teléfono el drama familiar en una ciudad que, con 1,4 millones de habitantes, acumula 137.561 contagios y 3.532 fallecidos a causa del coronavirus.

LAS VÍCTIMAS DEL TERCER PICO

En Barranquilla ha sido particularmente fuerte este tercer pico de la pandemia ya que en los últimos 54 días murió el 36 % de todas las víctimas de la covid-19 en la ciudad. Los fallecidos pasaron de 2.232 a 3.532 en menos de dos meses, mientras que los contagios casi se duplicaron al pasar de 71.154 a 125.398.

Otra familia duramente golpeada es la de Joice Manuel Mercado, quien contó a Efe que trece miembros de su familia se contagiaron y tres fallecieron.

"La primera con covid fue mi tía, que tenía 87 y padecía Alzheimer. A ella el hijo la llevó a vacunar y al otro día empezó a presentar síntomas como malestar y fiebre, por lo que tuvieron que internarla en una clínica en donde estuvo casi un mes antes de fallecer después de que había salido de cuidados intensivos y pasado a cuidados intermedios", explica.

Mercado añade a su relato: "No habíamos acabado de enterrar a mi primo de 60 años, que era taxista y que cuando se agravó por el covid lo tuvieron que trasladar a Bogotá, en donde murió -porque en Barranquilla no había unidades de cuidados intensivos-, cuando también falleció mi otro tío de ochenta años".

LOS CONTAGIOS NO CEDEN PESE AL CONFINAMIENTO

Con el fin de evitar una mayor propagación de la covid-19, la Alcaldía de Barranquilla impuso restricciones a la movilidad ciudadana desde principios de abril, lo que hasta el momento no se refleja en el descenso de casos y de muertes. Incluso en la última semana la ciudad registró cifras récord de contagios y fallecidos.

Por eso, y ante el inminente colapso del sistema de salud que registra una ocupación del 90 % en las unidades de cuidados intensivos (UCI), la Alcaldía extendió hasta el 30 de abril el toque de queda nocturno, entre otras medidas.

"Se hace necesario seguir evitando las fiestas, las reuniones sociales y las visitas", subraya el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sobre lo que considera las principales fuente de contagios, y advierte que dependiendo del comportamiento de la pandemia, antes de terminar este mes decidirán si aumentan o no las restricciones.