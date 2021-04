Exjefe de despacho de Guaidó denuncia un intento de allanamiento de su casa

El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del líder opositor Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 23 abr (EFE).- El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del líder opositor Juan Guaidó, denunció este viernes que varios funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICP) están intentando entrar a su casa en Caracas.

"Me informan vecinos de (el sector caraqueño de) Las Mercedes, qué hay funcionarios del CICPC intentando entrar en mi casa", escribió Marrero en su cuenta de Twitter.

A la denuncia se sumó la oposición, que se refirió al caso en la misma red social a través de la cuenta de la antigua Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que funcionó hasta el pasado 5 de enero, al asegurar que "funcionarios del régimen de Nicolás Maduro atacan nuevamente la vivienda" de Marrero.

En esa misma red social, recordaron que, el pasado sábado, Guaidó renovó una comisión que él mismo creó en enero de 2020 y con la que espera quitar al Gobierno de Nicolás Maduro el control de la señal del canal multiestatal Telesur, una tarea que encomendó a Marrero, junto al periodista Eduardo Sapene.

La antigua AN vinculó el intento de allanamiento con esa decisión y subrayaron que Marrero "se encuentra fuera del país".

El exjefe de despacho de Guaidó fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".

El pasado 9 de septiembre, fue liberado del Helicoide, centro donde funciona el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), beneficiado por una medida de gracia dictada por el presidente Nicolás Maduro.