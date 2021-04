Eva González se reencuentra con Kiko Rivera y nos habla de la vuelta a los ruedos de Cayetano

24/04/2021 EVA GONZÁLEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Eva González llegaba este fin de semana a Madrid para continuar con sus compromisos laborales y lo cierto es que la hemos visto más feliz que nunca. Con un outfit muy primaveral, la presentadora de televisión llegaba muy relajada a la capital después de pasar unos días muy bonitos al lado de su familia.



Las casualidades de la vida... Eva González se encontraba en el AVE con Kiko Rivera, ya saben que el hijo de Isabel Pantoja se ha aventurado con Jesús Calleja y ayer tomaba el vuelo para ir a Nepal. Aunque no sabemos mucho de este encuentro porque ninguno de los dos ha querido desvelar cómo fue esa conversación, no hay duda de la buena relación entre ambos ya que el dj tiene una magnífica relación con su hermano Cayetano Rivera.



Hemos aprovechado y le hemos preguntado a Eva González por la nueva faceta de piloto de Cayetano Rivera y nos ha desmentido que el torero se haya cortado la coleta: "No, no". La presentadora de televisión asegura que el diestro volverá a los ruedos si la situación de la pandemia mejora: "Si la situación lo permite, sí".



Eva llegaba a Madrid para continuar con sus grabaciones de 'La Voz' y lo cierto es que la hemos visto muy feliz después de pasar unos días en Sevilla, donde hemos podido ver muchas stories en Instagram con amigos y disfrutando de su hijo Cayetano.