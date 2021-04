Europa y LaLiga en juego

El delantero del FC Barcelona Leo Messi (c) escapa entre Iborra (d) y Trigueros, ambos del Villarreal, . EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Vila-real (Castellón)/Barcelona, 24 abr (EFE).- Villarreal y Barcelona se juegan este domingo, en el Estadio de la Cerámica, mantener sus opciones de luchar por su respectivos objetivos, ya que los castellonenses están inmersos en la pelea por una de las dos plazas para la próxima edición de la Liga Europa y los catalanes por el título de Liga.

La exhibición en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, al que venció por 4-0, dio un nuevo aire adrenalínico a un Barcelona que volvió a golear el jueves, al Getafe por 5-2, y que ya no se acuerda del tropiezo ante el Real Madrid de hace dos semanas antes de afrontar los siete partidos que le quedan para conseguir el doblete, con la primera parada en Villarreal.

El Villarreal afronta este partido mirando de reojo el encuentro que el próximo jueves disputará frente al Arsenal, también en el estadio de La Cerámica, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, con el objetivo de poder disputar la primera final continental de su historia.

Por ello, la duda radica en saber si Unai Emery, apostará por hacer muchos cambios reservando a jugadores de cara a este encuentro. En las jornadas anteriores el técnico ha venido cambiando a tres o cuatro jugadores del equipo titular, dando descanso así a la mayoría de su once tipo.

De seguir con este tipo de rotaciones, jugadores como Étienne Capoue, Raúl Albiol o Samu Chukwueze porían entrar en estas rotaciones. Ya que otros como Alfonso Pedraza, Gerard Moreno y Dani Parejo, vienen siendo los únicos que no han descansado por ahora.

Además, también está la duda en la portería y saber si Emery dará continuidad en el once inicial al portero argentino Gero Rulli, que fue titular este pasado miércoles en Vitoria, tras no haber jugado en Liga durante toda la temporada. En el capítulo de bajas, el equipo solo cuenta con la ausencia del centrocampista Vicente Iborra, lesionado de larga duración.

No hay noticia más buena para el Barcelona que un Leo Messi sonriente, quien tras el tembleque de Valdebebas no ha parado de sumar goles (cuatro) y satisfacción, y se muestra como el líder de un equipo crecido a causa del tesoro de depender de sí mismo para conquistar el título de Liga.

La salida a Villarreal y el decisivo partido ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou se presentan como los dos encuentros más difíciles de los siete que les quedan a los hombres de Ronald Koeman, que han sumado 54 de los últimos 63 puntos posibles en un tramo de 21 partidos en el que tan solo perdieron el clásico ante el máximo rival.

El caos en el mundo del fútbol surgido a causa de la creación de la Superliga, que el Barça, uno de los 12 clubes fundadores, consideró en un comunicado que hace necesario "abrir un debate mucho más profundo", parece no haber afectado a la plantilla, la cual respondió con 65 minutos de buen fútbol ante el Getafe suficientes para sumar los tres puntos.

En la visita al Estadio de la Cerámica, Koeman contará con la novedad del portero suplente Neto, quien vuelve a una convocatoria tras hacerse un esguince en el tobillo derecho el 22 de marzo, y del delantero Ousmane Dembélé, que no jugó ante el Getafe por culpa de unas molestias en el pubis.

En cambio, cae de la convocatoria el centrocampista Miralem Pjanic con molestias en su rodilla derecha y sigue fuera el delantero Martin Braithwaite, con un esguince en el tobillo derecho. Tampoco viajarán los lesionados de larga duración Philippe Coutinho y Ansu Fati.

Koeman podría introducir un par de cambios en la alineación para dar descanso a jugadores que fueron titulares ante el Getafe, sobre todo teniendo en cuenta que el jueves espera otro encuentro de Liga con la visita del Granada al Camp Nou.

Así, Sergiño Dest podría sustituir como carrilero derecho a un Sergi Roberto falto de rodaje y Ronald Araujo sería el encargado de relevar en la línea de tres centrales al jugador del filial Óscar Mingueza, quien causó el enfado del técnico holandés en el último encuentro por una incursión sin sentido en ataque que desprotegió a la defensa azulgrana.

- Alineaciones probables:

Villarreal CF: Rulli; Mario Gaspar, Foyth, Pau Torres, Jaume Costa; Capoue, Parejo, Moi Gómez; Gerard Moreno, Alcácer, Pino o Chukwueze.

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann.

Árbitro: Del Cerro Grande, Carlos (Madrid)

Campo: Estadio de la Cerámica

Horario: 16.15 CET (14.15 GMT)