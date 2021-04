Elena Tablada y Javier Ungría celebran el bautizo de Camila

24/04/2021 JAVIER UNGRÍA Y ELENA TABLADA EN EL BAUTIZO DE SU HIJA CAMILA. MADRID, 24 (CHANCE) En pleno estado de alarma, Elena Tablada y Javier Ungría se convirtieron en padres de su primera hija en común, algo que les llenó no solo de entretenimiento, sino de una felicidad absoluta. La pequeña recibía el nombre de Camila y con ella llegaba el amor infinito a esa pareja que en agosto del 2018 se casaron por todo lo alto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hoy se ha llevado a cabo el bautizo de la pequeña Camila y lo cierto es que hemos visto a la familia unida y especialmente contenta por celebrar este maravilloso día. Y es que cada vez que la diseñadora cuelga stories en su perfil de Instagram reflejando lo divertida que es su hija se nos cae la baba porque vemos el gran amor que hay entre madre e hija. Y por supuesto también con su padre.



El matrimonio está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales porque ambos han tenido grandes ingresos gracias a su trabajo. Elena Tablada sigue diseñando y además, de vez en cuando la vemos protagonizar alguna portada de revista y Javier está inmerso en el restaurante que fundó hace varios años y con la empresa familiar.



Como en todo bautizo, ha habido dos invitadas de honor, Raquel Rodríguez y Raquel Perera, grandes amigas de Elena Tablada que no han querido faltar a este día tan importante para la pequeña Camila y para los dos papás que, además de estar locamente enamorados, están encantados con su hija.



Raquel Perera salía muy emocionada del bautizo: "Sí, muy bonito, se ha portado fenomenal Camila y nada muy bien". En cuanto a cómo ha sido la celebración en mitad de una pandemia, ha asegurado que: "Un poco raro, todos con la mascarilla, pero bueno es lo que hay, todo el mundo está concienciado". Sobre Camila Ungría Tablada, la exmujer de Alejandro Sanz se ha deshecho en halagos: "Es una muñeca, es preciosa, además se porta muy bien".



Elena Tablada también salía muy contenta después de bautizar a su hija: "Sí, se ha portado muy bien, pensaba que iba a montarla cuando le echaran el agua, pero no". En cuanto a quiénes son los padrinos de la pequeña Camila, la diseñadora nos ha confesado que: "Mi prima y el mejor amigo de Javi". La mujer de Javier Ungría nos ha asegurado que ha tenido que recortar mucho la lista de invitados por las restricciones de la Covid: "Mucho, ya sabéis que por las restricciones... Están los más allegados y a los demás los tenemos en nuestros corazones".