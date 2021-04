El español Carlos Soria busca el récord de los 14 ochomiles a los 82 años

El alpinista español Carlos Soria. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Katmandú, 24 abr (EFE).- El montañero español Carlos Soria, de 82 años, intentará en Nepal ascender a la cima del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del mundo, para acercarse a su objetivo de ser el escalador de mayor edad en coronar los 14 ochomiles.

Este es el undécimo intento del alpinista por alcanzar este pico de 8.167 metros de altura, después de que en 2019 tuviese que suspender la expedición debido a las condiciones meteorológicas.

"Creo que me retiraré después de completar dos escaladas, esta, la cima de Dhaulagiri, y el monte Shishapangma, en el Tíbet, el decimocuarto pico más alto del mundo a una altura de 8.013 metros", dijo Soria a Efe poco antes de partir al campamento base desde dónde comenzará la escalada en los próximos días.

Su primera expedición al Dhaulagiri fue en 1998, y aunque no logró completar la escalada, no ha dejado de intentarlo desde entonces.

"He estado intentando el Dhaulagiri durante muchos años. Para mí, la escalada es importante pero más que eso tengo que volver a salvo", dijo el veterano alpinista que piensa que este será al fin el año en el que completará sus dos retos pendientes.

"Si tengo éxito, después, en otoño, tengo el objetivo de alcanzar la cima del Shishapangma", en el Tíbet, adelantó, sabiendo que aún tiene en contra las restricciones de China por la pandemia.

Más de un año de coronavirus han pospuesto los planes de Soria para alcanzar su récord. Su espera ha sido impaciente, "porque para las personas mayores como nosotros, cada día cuenta", reconoció.

De completar esta vez el ascenso del Dhaulagiri, el pico del Tíbet será "el último de mi lista", remarcó.

EL UNDECIMO INTENTO

"Hoy por fin disfrutamos de una mañana soleada en el campo base del Dhaulagiri. Hemos dejado atrás la fuerte tormenta de estos días (...) Todavía habrá que esperar unos días a que la espesa capa de nieve, recién caída, se asiente un poco más", publicó el viernes el equipo del montañero en las redes sociales.

Carlos Soria, que ha escalado montañas desde los 14 años, es el único alpinista que ha conseguido diez ochomiles después de cumplir los 60 años.

"Subo montañas porque amo hacerlo", asegura.

Fue también, tras cumplir sus sesenta años, que Soria completó el ascenso de las siete cumbres más altas de los siete continentes, reto que culminó en 2010 tras escalar el Kilimanjaro.

"Alcancé varios récords. Estoy orgulloso de eso. Nunca sufrí una congelación grave y nunca tuve que ser rescatado. Ese es el récord más grande que he logrado", dice resumiendo una larga lista de logros.

Su primer ochomil fue el Nanga Parbat, en Pakistán, a 8.125 metros de altura, que coronó en 1990 cuando tenía 51 años, para luego seguir con el también paquistaní Gasherbrum II (8.035 metros), que escaló en 1994 a sus 55 años.

Y su ascenso más reciente, en 2016 en Nepal, el Annapurna de 8.091 metros de altura, considerada una de las escaladas más peligrosas, que consiguió este tapicero retirado a la edad de 77 años.

Hasta ahora, el mejor momento en su carrera como alpinista fue mientras escalaba el Makalu, en el Himalaya, a sus 69 años, "porque lo hice en solitario, y sin usar oxígeno suplementario. Esa fue la mejor escalada que he tenido en mi vida", recuerda.

Pero para el montañista español, "es el Everest, que abre su ventana -para el ascenso- durante solo 3 o 4 días al año, la hermosa montaña con la que todo el mundo sueña", concluye.