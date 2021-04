Djokovic se queda sin final en Belgrado

EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Redacción deportes, 24 abr (EFE).- El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, encajó este sábado ante el ruso Aslan Karatsev su segunda derrota de la temporada (7-5, 4-6 y 6-4), que lo apartó de la final del torneo sobre tierra de Belgrado.

Djokovic, que ya fue batido en el Masters 1.000 de Montecarlo por el británico Daniel Evans, también sobre arcilla, se quedó sin opciones de lograr su segundo título del año tras el Abierto de Australia. No sobrevivió a una lucha de tres horas y media.

En Belgrado, su tercer evento del circuito al margen de la ATP Cup, fue batido en semifinales por el ruso Aslan Karatsev, vigésimo octavo del ránking y que logró llegar a la segunda final de su carrera tras la de Dubai este año, que ganó. Es el único trofeo hasta ahora en su palmarés.

El número uno del mundo, que había vencido sin complicaciones al ruso meses atrás, en el Abierto de Australia, ofreció una versión gris e inestable. Estuvo errático Djokovic que buscó la reacción tras perder el primer set, intentó reconducir el partido pero no encontró soluciones ante un rival que no decayó a pesar de desperdiciar un punto de partido con 5-3.

Karatsev esperó una nueva oportunidad y cerró el triunfo después de tres horas y media de partido.

Djokovic, campeón en Belgrado en el 2009 y el 2011, se quedó sin final. El ruso buscará el título ante el ganador del duelo entre el japonés Taro Daniel y el italiano Matteo Berrettini.