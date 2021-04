Diseñan en España una pistola que solo puede disparar el agente autorizado

Imagen de la pistola inteligente diseñada por la empresa RADE Tecnologías (Radetec), con sedes en Tudela, Zaragoza y Miami (Estados Unidos), y que solo puede utilizar el agente autorizado para ello, lo que evita que un delincuente le pueda disparar si le arrebata el arma. Esta característica ha hecho que cuerpos de policía de todo el mundo hayan mostrado ya su interés por esta “Smart gun”. EFE/Juan Antonio Martínez

Pamplona (España), 24 abr (EFE).- Cuerpos de policía de todo el mundo han mostrado interés por una pistola inteligente diseñada por la empresa española RADE Tecnologías (Radetec), que solo puede utilizar el agente autorizado para ello, lo que evita que un delincuente le pueda disparar si le arrebata el arma.

Denominada "Smart gun" por la empresa, va a ser probada en un proyecto piloto por la policía local de Sevilla (sur español), una ciudad con más de 3.500 eventos al aire libre cada año, y donde se desea que los agentes lleven una pistola que no pueda ser utilizada si es sustraída en un tumulto.

También ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad de las principales ciudades españolas, según comenta a Efe Félix Baro, director general de Radetec.

Fuera de España, ha despertado el interés de la Bundespolizei (Alemania), sobre todo para su sección aeroportuaria. También han preguntado por ella la policía aérea de Estados Unidos -agentes que viajan de paisano en los aviones-, la de Qatar con vistas al Campeonato del Mundo de Fútbol de 2022 y Scotland Yard (Reino Unido).

CÓMO FUNCIONA

El secreto del arma, basada en la Glock austriaca, son dos componentes electrónicos separados. Uno de ellos es un emisor, que debe llevarse siempre en contacto con el cuerpo, ya sea en una tobillera, una pulsera o un cinturón pectoral. Aprovechando la conductividad natural de la piel, este dispositivo se conecta con un receptor integrado en la pistola.

Cuando emisor y receptor están en contacto, el arma se desbloquea y puede ser disparada, pero, si es arrebatada al agente, no puede ser utilizada. La pistola admite una pequeña distancia del receptor con la piel para que los agentes la puedan usar con guantes.

INGENIERÍA ESPAÑOLA

Radetec cuenta con otras patentes que en algunos casos son compatibles con esta pistola segura. Así, hay armas que informan al usuario de cuántos cartuchos quedan en el cargador y, sobre todo, si hay uno en la recámara o no. Es, resalta Baro, "ingeniería española cien por cien". Fundada en 2004, la empresa tiene sedes en la localidades españolas de Tudela (norte) y Zaragoza (noreste) y Miami (EEUU).

Otras de sus pistolas registran cuántos tiros se han efectuado en un periodo de tiempo, el total de disparos del arma y en qué día, hora, minuto, segundo y milisegundo se hicieron. "Se puede evitar por ejemplo el mal uso del arma o el contrabandeo de munición en misiones internacionales. Te aseguras de que el uso del arma ha sido el adecuado", subraya el directivo.

Este tipo de pistolas inteligentes suponen un salto cualitativo en el mundo de las armas de fuego, que, en su diseño básico, no han cambiado desde hace más de un siglo.