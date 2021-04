Despiden los restos del Ministro de Transporte de Argentina

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al fallecido ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni. EFE/Presidencia Esteban Collazo

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- Los restos del ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, fallecido este viernes en un accidente de tráfico, serán velados y posteriormente sepultados hoy en la ciudad bonaerense de Junín, a la que se desplazará, entre otras autoridades, el presidente Alberto Fernández.

El mandatario confirmó su presencia en el velorio y se mostró muy afectado por el fallecimiento de Meoni, a quien calificó como "tremendamente valioso".

"Le tocó uno de los peores lugares en la pandemia que es el transporte porque había que pararlos y había que frenarlos. Y lo hizo con una calidad y con un esfuerzo incomparable realmente. Créanme que pierdo a alguien... Lo quise mucho y era realmente valioso", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Fernández afirmó que en alguna ocasión recomendó a Meoni que no condujera por la noche, algo que solía hacer para desplazarse a Junín, donde residía y donde fue intendente de 2003 a 2015, a pasar el fin de semana.

"Le decíamos que parara con eso de viajar a Junín los viernes a la noche. Además tenía la costumbre de manejar su auto y viajar solo. No era un ministro que trabajaba hasta las 5 de la tarde. Con suerte se iba a las 9 o 10 de la noche. Le decíamos ‘pará, a todos en algún momento el cuerpo nos falla. No te vayas manejando’", agregó.

Las redes sociales se llenaron desde que se conoció la noticia de mensajes de condolencias para la familia y allegados de Meoni, como el de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

"Lamento profundamente el fallecimiento del ministro Mario Meoni. Mis condolencias a sus familiares y amigos", publicó la también expresidenta (2007-2015) en su perfil de Twitter.

Meoni falleció en la noche de este viernes en un accidente de tráfico que se produjo en el kilómetro 112 de la ruta 7, a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles, en dirección a Junín, que está ubicada a unos 250 kilómetros de la capital argentina.

Las fuentes señalaron que el ministro viajaba solo conduciendo su auto, aunque no se desvelaron por el momento los detalles concretos del accidente.

De 56 años, Meoni, que también había sido diputado en la provincia de Buenos Aires y director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, era titular de la cartera de Transporte desde que llegó a la Presidencia el peronista Alberto Fernández, en diciembre de 2019.