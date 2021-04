Cuba.- Alcaldes de varios municipios turolenses apuestan por la instalación de parques eólicos para "tener un futuro"

TERUEL, 24 (EUROPA PRESS)



Los alcaldes y alcaldesas de las localidades turolenses de Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Tronchón, Villarluengo, Mirambel, La Cuba, Bordón, Fortanete y Puertomingalvo, integrantes de la Asociación Viento Alto, se han concentrado este sábado, 24 de abril, en la plaza de San Juan de la ciudad de Teruel para mostrar su apoyo a la instalación de parques eólicos para que sus municipios "tengan un futuro".



De diferentes siglas políticas --PSOE, PP y PAR-- han leído un manifiesto en el que han esgrimido los argumentos a favor de instalar los aerogeneradores en sus localidades.



Según estos ediles, sus pueblos "están abocados" a la desaparición, porque la "sangría demográfica" parece imparable. Ni el turismo, las zonas ZEPA --Zona de especial protección para las aves--, ni los parques culturales, ni las reservas de caza "han ayudado a evitar que perdamos población sin cesar. Cada día somos menos y si esto sigue así en pocos años no seremos nadie", han dicho.



También han considerado que estas localidades necesitan crear empleo, actividad económica y favorecer medios de vida para sus habitantes y futuros pobladores de la zona porque quieren "los pueblos vivos".



CREAR EMPLEO



En este sentido, han opinado que los parques eólicos son "una posibilidad más" para crear actividad económica, energías limpias y nuevos recursos para el territorio. "No nos tienen que explicar nada. Lo pueden contar muchos vecinos de la comarca que trabajan en los parques eólicos de Castellón. De hecho, algunos de ellos han venido a vivir a nuestros pueblos gracias a estas instalaciones", han apostillado.



Asimismo, han demostrado la compatibilidad de esta actividad con las que ya se desarrollan en la zona: la ganadería, construcción, producción agroalimentaria y el turismo. "Estos son los únicos recursos actuales y sólo con ellos nos vamos a morir. El Maestrazgo y Gúdar-Javalambre llevan camino de ser un desierto humano. Los que aquí estamos nos sentimos con el deber moral de buscar todas las posibilidades para mantener vivos nuestros pueblos. Y vivos es con gente", han soslayado.



Respecto a los cambios del paisaje que se producirían al instalar los aerogeneradores han valorado que el paisaje de estas comarcas "ha sido transformado desde tiempos inmemorables" para satisfacer las necesidades de sus habitantes y que "el paisaje seguirá estando ahí".



"Nadie quiere más a nuestros pueblos que los que vivimos en ellos y los que queremos seguir viviendo en ellos. Pero queremos vivir con condiciones dignas, con recursos para que nuestros niños tengan la mejor educación, para que nuestros mayores tengan la mejor atención, para que nuestros ayuntamientos tengan la capacidad de proporcionar a sus vecinos los servicios que demandan. Y para ello necesitamos ingresos. Y eso no siempre llega desde las administraciones que nos gobiernan", han indicado estos alcaldes.



Por último, han defendido que no quieren "un territorio desierto", un ejemplo de España vacía y vaciada, por lo que van a luchar y trabajar para que el proyecto eólico del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre sea una realidad.