Coronavirus.- Pakistán registra un récord de fallecidos por COVID-19 en 24 horas

01/04/2021 Personal sanitario suministrando la vacuna contra el coronavirus en un centro médico de Karachi, Pakistán. POLITICA ASIA PAKISTÁN INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



ISLAMABAD,24 (DPA/EP)



Las autoridades sanitarias de Pakistán han informado este sábado de 157 nuevos fallecidos por COVID-19, una cifra que no tiene precedentes desde el inicio de la pandemia de coronavirus y que llega en un momento de creciente presión en los hospitales, donde se estaría llegando al límite en el suministro de oxígeno.



Pakistán acumula 790.016 casos y 16.999 víctimas mortales, según datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el secretario general de la Asociación Médica de Pakistán, Qaiser Sajjad, ha advertido a la agencia de noticias DPA de que "el número real de muertes por coronavirus es mayor" al que recogen los balances oficiales.



Según Sajjad, las autoridades no están teniendo en cuenta fallecimientos fuera del hospital, ya que muchas familias temen informar de la causa de la muerte por temor a perder la oportunidad de organizar un funeral.



La cifra de pacientes ingresados en estado crítico asciende ya a 4.682, un récord de la pandemia, y algunos centros médicos han llegado al límite. El principal hospital de Islamabad ha reconocido que ya no puede asumir más pacientes de COVID-19 y las empresas que suministran oxígeno han señalado igualmente que están al límite de su capacidad, informa Geo News.