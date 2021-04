Chad.- El grupo panafricano del Sahel negocia con los líderes chadianos una transición pacífica tras la muerte de Déby

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Níger, Mohamed Bazum, y el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazuani, en calidad de representantes del grupo panafricano G5-Sahel, se han reunido este viernes con los principales actores políticos de Chad, a quienes han prometido que harán todo lo que esté en su mano para cimentar una transición pacífica en el país tras la muerte del presidente, Idriss Déby, en el marco de la ofensiva lanzada la semana pasada por la coalición rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).



Ahora mismo, el poder en Chad está en manos de un consejo militar encabezado por el general Mahamat Idriss Déby, hijo del difunto jefe de Estado chadiano, que ya está siendo objeto de fuertes críticas por la clase política y la sociedad civil, quienes exigen la puesta en marcha de un proceso de transición democrático en el país, especialmente a tenor de las últimas y polémicas elecciones, calificadas de fraude por buena parte de la oposición.



Aunque el G5-Sahel (conformado por Níger, Mauritania, Burkina Faso, Malí y Chad) fue fundamentalmente creado para reforzar la seguridad en la región contra la amenaza del yihadismo, ambos mandatarios explicaron a sus interlocutores que el grupo ha asumido la potestad de emprender conversaciones políticas sobre Chad ya que no hay ninguna iniciativa de mediación política en este momento en África Central en lo que a la situación del país africano se refiere.



Por ello, los dos presidentes se han reunido a última hora de este viernes con una treintena de líderes políticos y activistas civiles chadianos, entre ellos el líder opositor Salé Kebzabo (quien boicoteó las últimas elecciones tras denunciar presiones del propio Déby) y el secretario general del partido del fallecido mandatario, Mahamat Zen Bada.



La reunión ha tenido un carácter conciliador para apaciguar los temores a un posible "golpe de estado" en el país. Los mediadores, de hecho, han recalcado la necesidad de emprender un dialogo para establecer las "instituciones de transición que se encargarán de redactar una nueva constitución y organizar las elecciones", según informa Radio France Internationale.



Preocupa bastante la postura de la llamada Coalición, una alianza de varios movimientos armados activos en el norte del país, cuyo portavoz, Gassim Cherif, ha denunciado que la llegada del hijo de Déby es un movimiento "ilegal e ilegítimo" que obedece a los deseos de Francia y ha amenazado con lanzar una ofensiva contra la capital si en los próximos días no detecta avances en la mediación.



"Hemos establecido contactos con la actual junta (militar), para evitar llegar a una situación de guerra abierta. Si la junta militar no recibe la mano que le hemos tendido, nos veremos obligados, en los próximos días y semanas, a marchar sobre Yamena", ha asegurado a RFI.



Francia, por su parte, ha asegurado que no tiene más intención que la de asumir un papel de "garante" de esta transición. "Lo que surge de las consultas del presidente (Emmanuel Macron) con sus homólogos es la necesidad de avanzar muy rápido en una transición inclusiva que dé cabida a las fuerzas políticas", explicó uno de sus asesores.



Según el asesor, "todo el mundo es muy consciente" de que el carácter civil de la transición debe tener una importante presencia, y que hay que lograr un equilibrio entre las competencias de la actual junta militar y el sistema civil que debe acabar triunfando en el país. De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, este modelo "es el único camino hoy, dado que un proceso puramente militar" no tiene opción alguna para consolidarse.