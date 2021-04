Carmen Borrego, ¿pillada saltándose el confinamiento perimetral?

26/03/2021 CARMEN BORREGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Un confidente le ha contado al programa 'Socialité' que Carmen Borrego se habría saltado el confinamiento perimetral de Majadahonda y por eso, Jorge Moreno ha llamado a la hermana de Terelu Campos para preguntarle por esta supuesta información... lo que no se esperaba nadie es el enfado de la colaboradora de televisión.



Carmen le confiesa al reportero de 'Socialité' que no recuerda haber ido a un centro comercial, que solo ha salido de Majadahonda para ir a trabajar, pero sin embargo luego reconoce que una vez que salió de trabajar, el famoso día, pasó por un centro comercial para devolver una cosa.



Aún así, el enfado de Carmen Borrego iba creciendo y le ha dicho a Jorge Moreno: "Tú no eres policía, ni eres nadie para llamarme y decirme si me he saltado el confinamiento. Dedicaros a otra cosa. No eres quién para acusar a nadie. Estás llamando para ver cómo me puedes meter en un lío".