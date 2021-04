Birmania.- La ASEAN rompe con años de neutralidad para anunciar una misión de observación en Birmania

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha abandonado su principio de neutralidad internacional al anunciar una misión de observación que evalúe la actual situación en Birmania tras el golpe de Estado del 1 de febrero, entre las denuncias que acusan al Ejército birmano de liderar una violentísima represión que habría costado las vidas de más de 700 manifestantes y opositores contra la asonada.



Aunque el comunicado de la cumbre de la ASEAN celebrada este sábado en Birmania no condena explícitamente al Ejército birmano por el golpe, sí declara su intención de enviar ayuda humanitria al país y de designar a un "enviado especial" y de una "delegación" para intervenir en la crisis y reunirse tanto con la junta militar como con miembros de la oposición.



"Primero, debe cesar inmediatamente la violencia en Birmania y todas las partes deben ejercer la contención más absoluta", según el comunicado final de la cumbre, que llama además a un "diálogo constructivo entre todas las partes para alcanzar una solución pacífica en interés del pueblo birmano", de acuerdo con el punto principal del comunicado.



La reunión, celebrada en la capital de Indonesia, Yakarta, se ha caracterizado por la presencia del líder de la junta militar birmana y arquitecto de la asonada, el general Min Aung Hlaing, en su primera visita internacional tras el golpe, y entre peticiones de ONG como Aministía Internacional para que la ASEAN, y sus líderes, condenaran sin paliativos la represión en el país.



De hecho, el primer ministro de Malasia, Muhyidin Yasin, había llegado a pedir la "liberación incondicional de los presos políticos", un "Malasia espera que Birmania considere estas propuestas de manera positiva", ha añadido, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias malasia, Bernama.



La declaración final, no obstante, no hace referencia contundente a este aspecto. En su lugar, se limita a "tomar nota" de las peticiones para liberar a la disidencia política birmana encarcelada desde el inicio de las protestas.