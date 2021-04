Bahamas permitirá la llegada de turistas vacunados, sin la necesidad de una prueba

Actualmente, menos del 4 % de la población de Bahamas ha recibido la primera dosis de la vacuna. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

San Juan, 24 abr (EFE).- Bahamas permitirá a partir del próximo 1 de mayo la llegada de turistas vacunados, sin la necesidad de presentar una prueba negativa a la covid-19, anunció este sábado el primer ministro del archipiélago atlántico, Hubert Minnis.

"Prueba de vacunación y que hayan pasado dos semanas desde la dosis final será todo lo que se requiera médicamente para ingresar al país", dijo en conferencia de prensa Minnis, que desea activar lo antes posible la industria de cruceros, fundamental para la economía de este pequeño territorio.

Minnis indicó que cualquier persona que no haya sido completamente vacunada deberá proporcionar una prueba de PCR negativa tomada dentro de los cinco días antes de la llegada a Bahamas.

"Esto ayudará enormemente a nuestra economía y también ayudará a reducir el número de infecciones", dijo Minnis.

"Una vez que los individuos están completamente vacunados podrán participar en actos en un ambiente cerrado, una vez que todos los que estén dentro hayan recibido todas las dosis. La mascarilla no sería necesaria", indicó.

VARIAS NAVIERAS COMENZARÁN A OPERAR

El anuncio se produce cuando varias líneas de cruceros planean operar en las Bahamas este verano.

El crucero Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean llegará al puerto base en Nassau a partir de junio, mientras que la naviera Crystal Cruises también operará en estas islas, con itinerarios por todas las Bahamas que saldrán de Nassau a partir del 3 de julio.

Bahamas Paradise Cruise Line anunció recientemente planes para comenzar a navegar entre la costa de Florida en EE.UU. y la isla Gran Bahama el 2 de julio.

Royal Caribbean y Crystal Cruises requerirán que todos los adultos estén vacunados, mientras que Bahamas Paradise indicó que sus planes actuales no incluyen el requisito de vacunación.

El anuncio del primer ministro llega en el momento en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. elevaron el nivel de advertencia para la nación isleña esta semana al nivel más alto de riesgo de contagio, el 4.

RIESGO DE CONTAGIO

"Debido a la situación actual en las Bahamas, incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de la covid-19, por lo que se deben evitar todos los viajes al archipiélago", dice el consejo actualizado de los CDC.

El 2 de abril, los CDC actualizaron su consejo para los estadounidenses completamente vacunados, dándoles luz verde para que viajen a nivel nacional sin una prueba previa o posterior al viaje y sin cuarentena.

Desde el comienzo de la pandemia, las Bahamas ha registrado 10.000 contagios y 194 muertes entre una población cercana a las 400.000 personas.

Tras un aumento reciente, actualmente hay poco más de 500 casos activos en la nación insular.

Si bien amplios sectores del archipiélago insular dependientes del turismo están ansiosos por reactivar su economía, no todos están de acuerdo con esa decisión.

La presidenta del Sindicato de Enfermeras de las Bahamas, Amancha Williams, dijo que es demasiado pronto para relajar las restricciones.

ACONSEJAN PRECAUCIONES

"Creo que aún debemos tomar precauciones hasta que veamos la salida de esta tercera ola", subrayó.

"No conocemos el comportamiento o la reacción de esta vacuna, por lo que todavía hay que tomar precauciones y debemos hacer una encuesta continua para saber cómo se comporta este virus con las vacunas", advirtió.

Actualmente, menos del 4 % de la población de Bahamas ha recibido la primera dosis de la vacuna.