AMP2.- O.Próximo.- Israel ataca posiciones de Hamás en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes

FDI destruye infraestructuras subterráneas y lanzacohetes de Hamás, mientras se lanzan al menos 30 cohetes desde Gaza



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este sábado de que han atacado posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de decenas de cohetes desde el enclave.



El Ejército israelí ha precisado que el primer incidente se ha producido en la noche del viernes, cuando tres cohetes han sido lanzados por milicianos palestinos desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, impactando cerca de la localidad de Kissufim , en el consejo de Eskhol.



"Terroristas en Gaza lanzaron tres cohetes hacia Israel", han señalado las FDI en una publicación en su perfil de Twitter, en la que han precisado que "dos cohetes cayeron cerca de la valla de seguridad" y "uno fue interceptado por el sistema de defensa aéreo Cúpula de Hierro". No se han notificado heridos en estos ataques, según recoge 'The Jerusalem Post'.



En respuesta al primer bombardeo desde la Franja de Gaza las FDI han atacado con un tanque un puesto militar de Hamás, según han precisado en su perfil de Twitter.



Además, sobre las 2.00 horas (hora local) se han emitido alertas en distintas zonas de los consejos de Sdot Negev y Eshkol en territorio israelí, según recoge 'The Jerusalem Post'.



Al respecto, las FDI han confirmado que otros dos cohetes han sido lanzados desde la Franja de Gaza a Israel, de los cuales uno ha sido interceptado.



Pocos minutos después, han alertado del lanzamiento de otros cinco cohetes adicionales desde el territorio palestino al sur de Israel.



"Familias israelíes se protegen en refugios antibombas mientras cinco cohetes adicionales fueron lanzados desde Gaza", han asegurado en una publicación en Twitter, donde han subrayado que defenderán "a los civiles israelíes del terrorismo". Dos de estos últimos lanzamiento han sido interceptados por el Ejército de Israel.



Entre las 4.00 y las 6.00 horas (hora local) las alarmas han vuelto a sonar en distintos puntos del territorio israelí, en los consejos regionales de Eshkol, Sdot Negev, Ashkelon y Shaar Hanegev.



En concreto, las FDI han apuntado, según el medio israelí citado, de otra oleada de seis cohetes consecutivos lanzados sobre las 5.30 horas (hora local).



Sobre la misma hora, el Ejército israelí ha comenzado a atacar lanzacohetes e infraestructuras subterráneas de Hamás en Gaza en represalia a los cohetes recibidos.



Tras esta respuesta, se ha notificado el lanzamiento desde la Franja de Gaza de otros tanto cohetes, siendo al menos una treintena lanzados a territorio israelí a lo largo de la noche, según 'Haaretz', que indica que en total la defensa ha interceptado cuatro de los cohetes, mientras el resto han caído en áreas abiertas.



Según el mismo medio, fuentes en Gaza han informado de que la respuesta de Israel se ha llevado a cabo contra una instalación de Hamás en el este del campo de refugiados de Bureij.



La División Nidal al Amoudi, vinculada a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah y las Brigadas Abu Alí Mustafá, el brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, se han atribuido el lanzamiento de los cohetes, mientras Hamás no se ha responsabilizado de los hechos.



El Comando de Frente Interior de las FDI ha avisado a los residentes de varios consejos regionales en el sur de Israel de que permanezcan cerca de los refugios, cancelen los eventos celebrados al aire libre, limiten los eventos en áreas cerradas a 100 personas o menos y suspendan el trabajo agrícola cerca de la frontera con Gaza. Asimismo se han anulado las actividades educativas y se ha cerrado la playa de Zikim.



Este enfrentamiento es el más significativo entre Israel y la Franja de Gaza en meses y ha tenido lugar después de que horas antes Hamás haya realizado una serie de protestas en la Franja de Gaza contra los incidentes de este jueves en Jerusalén, según recoge 'The Times of Israel'.



En concreto, más de un centenar de personas han resultado heridas en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este en una serie de enfrentamientos registrados entre palestinos y extremistas judíos que se manifestaban contra los árabes.



Asimismo, el lanzamiento de este viernes se produce después de que el pasado viernes aviones de las FDI atacasen distintos objetivos en la Franja de Gaza, en respuesta a un cohete lanzado desde este territorio hacia Israel. En la última semana la tensión ha crecido en la zona.