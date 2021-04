AMP2.- Indonesia.- Localizados restos del submarino desaparecido en Indonesia con más de 50 personas a bordo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los servicios de búsqueda que trabajan en la zona donde desapareció esta semana un submarino indonesio con más de 50 personas a bordo han localizado varios objetos, según las Fuerzas Armadas, que han atribuido la salida de estos restos a la pérdida de presión de la nave.



El miércoles, la Armada de Indonesia informó de que había perdido el contacto con el 'KRI Nanggala-402', con 53 personas a bordo, a unos 95 kilómetros al norte de Balí, lo que dio inicio a una carrera contrarreloj porque se estimaba que los tripulantes solo tenían oxígeno hasta este sábado de madrugada.



El jefe de las Fuerzas Armadas, Hadi Tjahjanto, ha explicado que "los objetos han sido encontrados cerca de la última ubicación del submarino" y se da por hecho que proceden de él. Entre ellos hay una botella de lubricante y un aparato destinado a la protección de torpedos, según la agencia DPA.



Otro oficial, Yudo Margono, ha coincidido en que no hay posibilidad de que se trate de objetos de otro barco y ha explicado que tras las pruebas recabadas en las últimas horas se puede considerar "hundido" el submarino. Estaría a 850 metros de profundidad, lo que hace "muy arriesgado" y con un "alto grado de dificultad" cualquier operación de evacuación, informa 'Jakarta Globe'.



A esa profundidad, la nave no está preparada para aguantar la presión --puede sumergirse en teoría hasta 500 metros--, pero las Fuerzas Armadas no han dado por muerta a la tripulación. Yudo ha asegurado que alguno de los tripulantes podrían haberse aislado en salas que aún sigan intactas.



Un buque naval de Austria y un avión de Estados Unidos se han sumado este sábado a las operaciones de rastreo, en las que participaban ya decenas de embarcaciones indonesias y para las que también han ofrecido ayuda otros países de la región como Singapur, Malasia e India.