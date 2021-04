AMP.- O.Próximo.- Israel ataca posiciones de Hamás en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este sábado de que han atacado posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de tres primeros cohetes desde el enclave, que ha lanzado finalmente al menos diez a lo largo de la noche.



El Ejército israelí ha precisado que el primer incidente se ha producido en la noche del viernes, cuando tres cohetes han sido lanzados por milicianos palestinos desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, impactando cerca de la localidad de Kissufim , en el consejo de Eskhol.



"Terroristas en Gaza lanzaron tres cohetes hacia Israel", han señalado las FDI en una publicación en su perfil de Twitter, en la que han precisado que "dos cohetes cayeron cerca de la valla de seguridad" y "uno fue interceptado por el sistema de defensa aéreo Cúpula de Hierro". No se han notificado heridos en estos ataques, según recoge 'The Jerusalem Post'.



En respuesta al primer bombardeo desde la Franja de Gaza las FDA han atacado con un tanque un puesto militar de Hamás, según han precisado en su perfil de Twitter.



Además, sobre las 2.00 horas (hora local) se han emitido alertas en distintas zonas de los consejos de Sdot Negev y Eshkol en territorio israelí, según recoge 'The Jerusalem Post'.



Al respecto, las FDA han confirmado que otros dos cohetes han sido lanzados desde la Franja de Gaza a Israel, de los cuales uno ha sido interceptado.



Pocos minutos después, han alertado del lanzamiento de otros cinco cohetes adicionales desde el territorio palestino al sur de Israel.



"Familias israelíes se protegen en refugios antibombas mientras cinco cohetes adicionales fueron lanzados desde Gaza", han asegurado en una publicación en Twitter, donde han subrayado que defenderán "a los civiles israelíes del terrorismo". Dos de estos últimos lanzamiento han sido interceptados por el Ejército de Israel.



El lanzamiento ha tenido lugar después de que horas antes el Hamás haya realizado una serie de protestas en la Franja de Gaza contra los incidentes de este jueves en Jerusalén, según recoge 'The Times of Israel'.



En concreto, más de un centenar de personas han resultado heridas la noche de este jueves en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este en una serie de enfrentamientos registrados entre palestinos y extremistas judíos que se manifestaban contra los árabes.



Asimismo, el lanzamiento de este viernes se produce después de que el pasado viernes aviones de las FDI atacasen distintos objetivos en la Franja de Gaza, en respuesta a un cohete lanzado desde este territorio hacia Israel. En la última semana la tensión ha crecido en la zona.