128-130. Morant y Grizzlies dejan Trail Blazers con la cuarta derrota seguida

Portland (EE.UU.), 23 abr (EFE).- El base Ja Morant reivindicó su condición de jugador franquicia y con un doble-doble de 33 puntos y 13 asistencias guio a los Memphis Grizzlies al triunfo a domicilio de 128-130 ante los Trail Blazers de Portland, que sufrieron la cuarta derrota consecutiva.

El alero Dillon Brooks, que se formó en la Universidad de Oregón, también destacó en el juego ofensivo de los Grizzlies al conseguir 25 puntos que ayudaron al equipo de Memphis a romper una racha de dos derrotas seguidas.

Morant es el primer jugador en la historia de la franquicia con tantos puntos y asistencias en el mismo partido. No tuvo pérdidas de balón.

La victoria de los Grizzlies, que siguieron con la baja importante del pívot lituano Jonas Valenciunas, les permitió colocarse con marca de 30-28, octavos en la Conferencia Oeste, y a un juego y medio de los Trail Blazers (32-27), que ocupan el séptimo lugar.

Quedan a dos juegos de los Mavericks de Dallas (32-26), que son los líderes de la División Sudoeste, y sextos en la Conferencia Oeste, lo que les evita disputar el torneo de entrada de playoffs.

Los Grizzlies estaban en medio de una gira de siete partidos, la más larga de la era de Memphis del equipo.

Jugarán contra los Trail Blazers tres veces en el espacio de una semana. Después del partido del viernes, los equipos se reencuentran el domingo por la tarde en el Moda Center, de Portland, y luego se enfrentan en Memphis el próximo miércoles.

Los Grizzlies habían perdido cuatro partidos seguidos ante los Blazers y no habían ganado en Portland desde el 2017.

El base Damian Lillard se sobrepuso a un comienzo lento y terminó con 27 puntos, y el pívot bosnio Jusuf Nurkic, que va a más en su rendimiento, logró un doble-doble de 26 puntos y 17 rebotes, pero no impidieron que Portland perdiese el sexto de sus últimos siete partidos.

Portland cedió 75 puntos en la pintura, el máximo de la temporada.