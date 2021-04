118-97. Curry y Warriors dan la bienvenida a los aficionados con triunfo

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 23 abr (EFE).- El base Stephen Curry recuperó su magia encestadora y con 32 puntos volvió a liderar a los Golden State Warriors al triunfo por 118-97 ante los Denver Nuggets en una noche especial en el Chase Center, donde dieron la bienvenida a los aficionados , que pudieron verlos en acción por primera vez desde el año pasado.

Si Curry estuvo inspirado en los tiros a canasta, anotó 11 de 18, incluidos 4 de 9 desde fuera del perímetro, y perfecto 6-6 desde la línea de personal, el veterano ala-pívot Draymond Green se encargó de dominar en la dirección del juego con un doble-doble de 19 asistencias, 12 rebotes y dos tantos.

Los aficionados corearon "¡M-V-P! ¡M-V-P!" para Curry, que también tuvo presencia en el juego interior con ocho rebotes, todos defensivos, y rerpartió tres asistencias.

Mientras, el alero Kelly Oubre Jr., que salió de reserva, surgió como sexto jugador y factor sorpresa ganador al conseguir 23 puntos, incluidos tres triples de siete intentos, además de capturar seis rebotes, dar tres asistencias, recuperar tres balones y puso dos tapones.

El alero canadiense Andrew Wiggins llegó a los 19 tantos con siete rebotes, que también ayudaron a ltriunfo y el buen juego ofensivo de los Warriors.

La victoria colocó al equipo de Golden State con marca de 30-30 para subir a noveno puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste, que le da derecho a estar en el torneo de entrada a playoffs de la NBA.

Esta vez, el protagonismo y la inspiración encestadora del pívot serbio Nikola Jokic, que aportó 19 puntos, seis rebotes y seis asistencias, no fue decisivo y ahí se les acabaron las opciones a los Nuggets de prolongar la racha ganadora.

El ala-pívot Michael Porter Jr. lideró a los Nuggets con 26 puntos, incluidos siete triples, además de capturar cinco rebotes y puso dos tapones,mientras que otro hombre alto, el ala-pivote Aaron Gordon, consiguió 17 tantos con seis rebotes y un tapón lo dejaron como el tercero y último encestador de los Nuggets que tuvieron números de dos dígitos.

El base argentino Facundo Campazzo siguió de titular en el puesto del canadiense Jamal Murray, lesionado y baja indefinida.

Campazzo jugó 32 minutos y no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 7 de 8 tiros de campo y 6 de 7 intentos de triples para sumar siete puntos, gracias a los 4-4 que logró desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid también repartió cuatro asistencias, capturó un rebote, recuperó un balón y cometió cinco faltas en el duelo contra Curry, que lo superó en todas las facetas del juego.

El alero de Denver, Will Barton, cuando apenas se llevaban 59 segundos jugados del inicio del partido, sufrió una distensión en el tendón de la corva derecha y no regresó.

Barton cayó al suelo en mala posición en la línea de fondo debajo de la canasta de los Nuggets (38-21), que cortaron racha de cuatro triunfos consecutivos, pero siguen terceros en la Conferencia Oeste.

El escolta Jordan Poole (15 tantos) anotó un triple antes que sonase la bocina del final del tercer periodo que puso a los Warriors con la ventaja que nunca más perderían.

Los reservas de los Warriors, con Oubre Jr. de líder, en su nueva función de sexto jugador le dieron al equipo de Golden State una combinación de 49 puntos.

Los agotados Warriors dieron la bienvenida al alero mexicano Juan Toscano-Anderson, que salió del protocolo de la conmoción cerebral, que sufrió en Boston.

Entró al campo a falta de 6:08 minutos por jugarse del primer cuarto y aportó nueve puntos (4-7, 1-2, 0-0) con ocho rebotes -todos defensivos-, repartió cuatro asistencias y recuperó un balón en los 26 minutos que disputó.

Los Warriors, comenzaron una racha con nueve de sus últimos 13 partidos de la temporada que van a disputar en su campo, no habían jugado con los aficionados en las gradas durante 409 días.

La asistencia fue de 1.935 aficionados, y el equipo esperaba unas 2.000 personas.