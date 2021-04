UE.- La confianza en la UE aumenta durante la pandemia y alcanza su máximo desde 2008

La mayoría de ciudadanos, insatisfechos con la gestión de la pandemia a nivel nacional y un 12 por ciento afirma no querer vacunarse



BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)



La confianza y la buena imagen de la Unión Europea ha aumentado durante el último año, llegando a alcanzar su punto máximo en más de un década, según muestra el eurobarómetro publicado este viernes.



En concreto, el 49 por ciento de los ciudadanos europeos tiene confianza en la UE, seis puntos más que con respecto a la última encuesta del pasado verano. Se trata del nivel más alto desde 2008. En 20 de los 27 estados miembros la mayoría de ciudadanos mostró confianza en el bloque europeo, con Portugal e Irlanda a la cabeza, con un 78 y 74 por ciento, respectivamente.



La confianza en los Gobiernos y Parlamentos nacionales se sitúa algo por debajo, en el 36 y 35 por ciento, respectivamente y ha perdido un poco de terreno durante la pandemia, aunque aun así cuentan con mejor opinión que antes de la crisis.



Con respecto a la imagen que tiene la ciudadanía sobre la UE, el 46 por ciento de los comunitarios dice que es positiva, lo que supone un aumento de seis puntos. Un 38 por ciento dijo tener una imagen neutral, y un 15 por ciento una imagen negativa.



En 25 estados miembros la mayoría de los encuestados posee una imagen positiva de la UE, lo que supone un importante avance con respecto al barómetro del pasado verano donde solo en trece países de la UE había una mayoría con una imagen positiva.



GESTIÓN DE LA PANDEMIA: MÁS INSATISFECHOS



El estudio también ha preguntado a los ciudadanos de la Unión sobre la gestión que están haciendo sus respectivos Gobiernos de la pandemia de coronavirus. Una mayoría de ciudadanos, 56 por ciento, se muestra insatisfecho con la gestión, mientras que un 43 por ciento apoya las medidas tomadas a nivel nacional.



A nivel europeo, un 49 por ciento de los encuestados dice estar insatisfecho con las medidas adoptadas por la UE para frenar el virus, mientras que un 43 por ciento se muestra satisfecho. Por otro lado, un 59 por ciento confía en que la UE tome las decisiones correctas para responder a futuras pandemias.



En el plano económico, el 61 por ciento de los europeos confía en que su país se recuperará del impacto del coronavirus en 2023 o después, mientras que un 23 por ciento piensa que la recuperación vendrá ya el año que viene y un 5 por ciento piensa que sucederá este mismo año. Un ocho por ciento se muestra más pesimista y asegura que la economía de su país nunca se recuperará.



Del plan de recuperación económico pactado a nivel de la UE, un 55 por ciento lo ven como un instrumento efectivo para combatir la crisis, mientras que un 38 por ciento duda de su efectividad.



UN 12 POR CIENTO NO SE QUIERE VACUNAR



Al respecto de la campaña de vacunación, el eurobarómetro señala que el 45 por ciento de los ciudadanos de la Unión quieren vacunarse lo antes posible, mientras que un 20 por ciento espera haberlo hecho durante 2021.



En lado contrario, un 21 por ciento de los encuestados preferiría vacunarse más tarde y un 12 por ciento asegura que no quiere vacunarse del coronavirus, con un 2 por ciento que dice no saber. Irlanda, con el 74 por ciento, lidera la intención de vacunarse lo antes posible, seguida de Dinamarca y Suecia, 73 y 71 por ciento. El contraste se encuentra en países como Bulgaria y Chipre, donde menos de una quinta parte de los encuestados mostró interés por vacunarse pronto.