UE.- El BCE rechaza revelar las entidades que participan en sus subastas de liquidez, como pedía Catalunya en Comú

10/03/2021 Sede del BCE en Fráncfort. POLITICA ECONOMIA BCE



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Banco Central Europeo (BCE) ha rechazado desglosar las entidades bancarias que participan en sus subastas de liquidez, ya que eso interferiría con la transmisión de sus medidas de política monetaria. La autoridad contesta así a la preguntada presentada por el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun.



"Como regla, el BCE no comunica información de la adjudicación individual a contrapartes específicas en ninguna de sus operaciones de política monetaria", ha explicado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.



Según la banquera central, el BCE trata así de evitar una situación en la que, al desglosar el apoyo de una entidad en la financiación del Eurosistema, eso pueda afectar negativamente a la posición de liquidez general de ese banco.



La entidad también ha rechazado obligar a los bancos a desglosar su participación en las rondas de liquidez. En su lugar, ha dejado a decisión de las propias entidades si comunican o no su participación y el volumen de préstamos que solicitan.



Desde que comenzó la pandemia, el BCE anunció un tercer programa de operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III). En las siente rondas de estas subastas de liquidez, se han adjudicado cerca de 2,08 billones de euros a la banca europea a tipos negativos.



Por otro lado, Lagarde también ha contestado al eurodiputado de Renew Europe Engin Eroglu que la cancelación de la deuda pública no es compatible con el marco legislativo europeo ya que supondría financiación monetaria.