Tita Cervera cumple 78 años

24/03/2021 Tita Cervera abandona el Museo Thyssen emocionada tras conocer que el Ministerio de Cultura amplia tres meses más la garantía de Estado de la colección de la baronesa Thyssen.. MADRID, 23 (CHANCE) Tita Cervera es una de las grandes personalidades de nuestro país, durante años ha ocupado las páginas de las revistas más importantes de la prensa sensacionalista y a día de hoy su figura sigue teniendo esa fuerza imperiosa que hace años. El paso del tiempo le ha hecho ser una mujer prudente y coqueta, solo queda el recuerdo de aquella niña que se reveló contra todo y todos para conseguir lo que siempre soñó. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Tita Cervera es una de las grandes personalidades de nuestro país, durante años ha ocupado las páginas de las revistas más importantes de la prensa sensacionalista y a día de hoy su figura sigue teniendo esa fuerza imperiosa que hace años. El paso del tiempo le ha hecho ser una mujer prudente y coqueta, solo queda el recuerdo de aquella niña que se reveló contra todo y todos para conseguir lo que siempre soñó.



Se presentó en el primer certamen de Miss España en el año 1961 porque su madre le prohibió casarse con un amigo de su hermano, Manuel Pierre, con el que se dio su primer beso... y consiguió coronarse como la mujer más bella de nuestro país y segunda dama de honor en el concurso de Miss Universo en Los Ángeles.



En un vuelo dirección Ginebra en el año 1962 conoció al que fue su primer marido, Lex Baker, pero no fue hasta dentro de tres años cuando se dio el 'Sí, quiero' con él. La muerte le acechó en 1973 cuando le dio un infarto y las ganas de tener un hijo con él se fueron con su alma, él ya tenía tres de sus matrimonios anteriores y no quería.



De Ginebra a España y ahí fue cuando empezó su carrera como actriz. Al poco tiempo conocería a su segundo marido, Espartaco Santoni, con el que se casó en Nueva York en 1975, pero el desamor llegó con ruinas económicas que el productor le había creado. De hecho, en 1976 fue detenido por presunta estafa y falsedad de documento y pasó 35 días en la cárcel de Carabanchel.



El consuelo de Tita Cervera lo encontró en los brazos de Manuel Segura con él que tuvo a su primer hijo, Borja y al año conoció a su gran amor: el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Se casaron en 1985 en Inglaterra y en mayo del 2002 falleció, una persona a la que todavía no ha olvidado y sigue recordando con todo el amor que la dejó. Hoy, nuestra Baronesa Thyssen cumple 78 años espléndida.