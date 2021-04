SpaceX reutiliza naves por primera vez en transporte hacia EEI

(Bloomberg) -- Cuatro astronautas están navegando hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una cápsula SpaceX, en el primer viaje tripulado de la compañía con equipos usados anteriormente.

Está previsto que la nave espacial Dragon llegue al laboratorio en órbita el sábado temprano, poco más de 23 horas después de despegar del Centro Espacial Kennedy de la NASA a las 5:49 a.m. en Florida. El viernes, la cápsula estaba funcionando como se esperaba en órbita, a unos 200 kilómetros de la Tierra. La primera etapa del cohete Falcon 9 aterrizó en un barco no tripulado en el océano Atlántico.

El viaje en una cápsula y un cohete que han volado antes marca otro hito para Space Exploration Technologies Corp., pionero en la reutilización en el negocio de lanzamientos espaciales. Su fundador, Elon Musk, ha defendido el objetivo de diseñar naves espaciales para múltiples misiones como el único método práctico y económico para reducir los costos lanzamiento y expandir la exploración humana, específicamente a Marte.

En una conferencia de prensa posterior al lanzamiento, Musk habló sobre el objetivo de reutilizar las naves espaciales y respondió a una amplia gama de preguntas, a pesar de las súplicas de la portavoz de la NASA a los periodistas para que se centraran en la misión del día.

El multimillonario dijo que solo recientemente llegó a creer que un gran cohete como el futurista Starship de SpaceX puede volverse “total y rápidamente reutilizable”. Descubrir cómo hacerlo es un problema difícil que será la clave para hacer de los humanos una especie multiplanetaria, dijo.

Starship, el cohete más nuevo y más grande de SpaceX, podría estar listo para vuelos tripulados con humanos en dos años, dijo, aunque reconoció que su historial de establecimiento de fechas a menudo ha sido demasiado optimista. Los prototipos de la nave espacial sufrieron cuatro percances en los primeros cuatro vuelos de prueba en el sur de Texas. Un quinto intento podría llevarse a cabo este mes.

Uso anterior

La cápsula Dragon de la misión del viernes ya había llevado a dos astronautas hacia y desde la estación espacial el año pasado en el primer vuelo de prueba tripulado de SpaceX para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). El cohete Falcon 9 voló por última vez en noviembre para llevar a cuatro astronautas a la estación espacial para el primer viaje regular de ferry de SpaceX a la NASA, una misión conocida como Crew-1.

El 28 de abril, SpaceX tiene previsto traer de vuelta a los cuatro miembros de la tripulación del vuelo de noviembre, con un chapuzón en la costa de Florida. La próxima misión de la compañía a la estación está programada para octubre.

La NASA acordó el año pasado permitir que las rotaciones de la tripulación de su estación espacial se realicen en equipos que habían sido utilizados previamente. La agencia estudió toda la flota de Falcon 9, incluidos más de “400 productos de certificación”, y realizó su propio análisis sobre los motores, los elementos de protección térmica y otras partes del sistema Falcon-Dragon, dijo Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA.

El vuelo del viernes es “el tercer lanzamiento en menos de un año después de una brecha de casi 10 años en el lanzamiento de astronautas en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense”, dijo después del lanzamiento.

El programa de tripulación comercial es una piedra angular del esfuerzo de la NASA para contratar a compañías privadas para el transporte de astronautas y carga, junto con otros servicios.

