República Dominicana.- HRW urge a República Dominicana a despenalizar el aborto bajo tres causales "con carácter de urgencia"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La organización Human Rights Watch ha urgido este jueves a las autoridades de República Dominicana ha despenalizar el aborto bajo tres causales "con carácter de urgencia", y ha rechazado la propuesta del presidente, Luis Abinader, de someterlo a un referéndum, ya que los derechos de autonomía sexual y reproductiva "no deben estar sujetos a un referéndum".



En el país caribeño está prohibido totalmente el aborto desde 1884 --incluso cuando el embarazo pone en peligro la vida, es inviable o es el resultado de una violación--, algo que "amenaza la salud y la vida de las mujeres y es incompatible con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos", ha puesto de manifiesto la ONG.



Con esta prohibición, en el Código Penal están estipuladas penas de prisión de hasta dos años a las mujeres que abortan y de hasta 20 años a los profesionales médicos que practican la interrupción del embarazo. Human Rights Watch recuerda que la prohibición no supone la inexistencia de abortos, sino que obliga a las mujeres que recurren a él a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas.



Además, en un informe precisamente analizando la situación del aborto en República Dominicana, la organización concluyó que "la prohibición del aborto en el país contribuyó a complicaciones de salud prevenibles y muerte materna y perjudicó desproporcionadamente a mujeres y niñas de áreas rurales y de bajos ingresos, que tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o viajar a otro país donde el aborto es legal".



En este contexto, el Congreso dominicano está debatiendo en el pleno una propuesta que despenalizaría el aborto bajo tres causales, siendo estas que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, cuando sea inviable o cuando sea fruto de una violación o incesto.



Estaba previsto que el debate empezará este 22 de abril, pero no hubo quórum. No obstante, aunque la iniciativa se aprobara en el Congreso, debería después obtener la aprobación del Senado.



Frente a esto, Abinader ha planteado someter el asunto a un referéndum nacional, algo que HRW rechaza ya que "el Gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos relacionados con la salud y la autonomía sexual y reproductiva, y estos derechos no deben estar sujetos a un referéndum".



La investigadora de derechos de las mujeres de Human Rights Watch, Ximena Casas, ha incidido en que "los legisladores de República Dominicana tienen la oportunidad de reformar el arcaico código penal del país y despenalizar el aborto en tres circunstancias



"Las mujeres y niñas en República Dominicana han tenido una larga espera para que las autoridades defiendan sus vidas y sus derechos sexuales y reproductivos", ha continuado, para denunciar que "obligar a mujeres y niñas a continuar un embarazo o recurrir a un aborto inseguro cuando su vida está en peligro, o cuando un embarazo no es viable o es causado por una violación o incesto, es peligroso y cruel y viola los Derechos Humanos".



Frente a esto, la nación caribeña "debe poner fin a la prohibición total del aborto sin demora y afirmar los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas permitiéndoles tomar decisiones sobre su atención médica", ha concluido Casas.