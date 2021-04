Portaltic.-Huawei crea su propio detector de apps maliciosas como alternativa a Google Play

01/01/1970 P40 en color dorado POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUAWEI



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



El fabricante tecnológico chino Huawei ha creado su propio método para detectar aplicaciones maliciosas en sus teléfonos móviles y tabletas, como alternativa a los servicios de Google Play Protect, que no puede utilizar por el veto de Estados Unidos a la compañía.



Huawei ha registrado una patente en China, con fecha del pasado martes 20 de abril, de un "método de detección de aplicaciones maliciosas para un dispositivo y medio de almacenamiento".



El método registrado por Huawei funciona comparando la información del sistema operativo en su configuración inicial con la del sistema en ejecución, como recoge el sumario de la patente e informa el portal local ITHome.



Este sistema de Huawei compara la información legal de las aplicaciones instaladas en sus dispositivos móviles (teléfonos y tabletas), y evalúa si las 'apps' son maliciosas ahorrando recursos de computación y almacenamiento y mejorando la eficiencia.



Asimismo, el sistema de seguridad creado por Huawei permitirá la detección de las 'apps' que suponen una amenaza incluso después de que estas efectúen cambios en su código o utilicen técnicas para camuflar el código malicioso como la ofuscación o el uso de 'shells'.



Este mecanismo supone una alternativa al sistema de protección Google Play Protect, que Huawei no puede utilizar en sus dispositivos en sus nuevos dispositivos desde mayo de 2019, cuando Estados Unidos le incluyó en la Lista de Entidades con las que no permite a las empresas de este país hacer negocios con la compañía china, y con ello le vetó el acceso a los servicios de Google.