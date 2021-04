Portaltic.-Facebook preguntará a los usuarios por las publicaciones que no quieren ver en el 'newsfeed'

MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Facebook ha ampliado las encuestas que hacía hasta ahora a los usuarios de su red social homónima para mejorar el funcionamiento de su Feed, y ahora les preguntará como parte de unas nuevas pruebas si las publicaciones les resultan inspiradoras o si no quieren ver más contenido sobre un tema.



Las opiniones de los usuarios de Facebook son uno de los elementos que la compañía utiliza para configurar el algoritmo del 'Feed' de noticias de la red social, que desde 2019 ya preguntaba a las personas si las publicaciones que les mostraba habían sido merecedoras de su tiempo, en función de la cuenta, la página o el grupo del que provengan.



Hasta ahora, Facebook solamente preguntaba a los usuarios sobre el contenido que consideraban merecedor de su tiempo, pero en los próximos meses, la red social llevará a cabo una serie de encuestas para conocer también el tipo de publicaciones que las personas prefieren no ver, como ha informado en un comunicado.



Como parte de esta novedad, en los casos en que una publicación tenga muchas reacciones de 'enfadado', la red social preguntará a los usuarios si prefieren no ver ese tipo de contenidos. Esta iniciativa responde a las peticiones de usuarios para ver, por ejemplo, menos contenido político en su 'Feed' de Facebook.



Asimismo, la red social expande sus encuestas para preguntar también a sus usuarios si consideran que una publicación les inspira, como un indicativo del algoritmo para mostrar estos contenidos más arriba en su posición en el 'Feed'.



Las encuestas que Facebook realizará en los próximos meses buscan también conocer sobre qué temas los usuarios están más o menos interesados, para así decidir cuáles priorizar en el 'Feed'.



Facebook ya permitía a los usuarios ocultar las publicaciones que no querían ver a través de un botón en los ajustes, pero pronto comenzará a probar un nuevo diseño de los 'post' en los que la opción de ocultar pasará a ser más visible, con un botón de 'X' que se mostrará en la esquina, como el de cerrar de las ventanas de ordenador.



La red social utilizará la información sobre las publicaciones ocultadas por los usuarios para mostrarles menos contenidos de ese tipo en el futuro.