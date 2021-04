Perú sigue con más de 300 fallecidos diarios en el pico de la segunda ola

Una persona se realiza una prueba de coronavirus en un espacio habilitado para pacientes de la Covid-19 en Lima (Peru). EFE/ Luis Ángel Gonzales Taipe/Archivo

Lima, 22 abr (EFE).- Perú registró 343 fallecidos confirmados por covid-19 y 3.722 nuevos casos en las últimas 24 horas, cuando el país se encuentra ya en el pico de la segunda ola de contagios, tal como expresó el presidente interino, Francisco Sagasti.

Durante una visita a la región surandina de Ayacucho, el jefe de Estado afirmó que el Ejecutivo está cumpliendo con lo prometido, al llevar un lote de dosis de vacunas para los adultos mayores, pero que no se debe olvidar que "esta es una pandemia insidiosa, traicionera, que no nos deja".

"Estamos ya en el pico de la segunda ola y realmente es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de la región, algunos de los cuales se encuentran en situaciones (...) peores que las nuestras", declaró.

Sagasti aseguró que el Gobierno está negociando con cinco o seis laboratorios para comprar las vacunas necesarias para inmunizar a toda su población adulta, no sólo durante su gestión, que termina en julio, sino para el Ejecutivo que asuma a partir de esa fecha.

Hasta la fecha, Perú ha adquirido 1,3 millones de dosis de vacunas de Sinopharm y Pfizer y hasta la fecha ha aplicado casi 800.000 con la primera dosis y unas 500.000 con la segunda dosis.

Actualmente, el número de casos confirmados con la covid se ha elevado a 1.734.606 y el de fallecidos a 58.604, según el Ministerio de Salud, aunque otras fuentes oficiales prácticamente duplican esas cifras al incluir los contagios no confirmados con pruebas.

De acuerdo con el último reporte del ministerio, el número de pacientes hospitalizados subió a 15.301, con una disminución de 139 respecto al martes, y 2.614 de ellos internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aunque también con 14 menos que el informe anterior.

Por otro lado, la Contraloría General de la República informó que ha encontrado 506 casos irregulares de vacunación en todo el país, siendo las regiones de Arequipa y Ucayali las que presentan el mayor número de incidentes.

En la surandina región de Arequipa, unos 283 trabajadores de salud, que tenían licencia, fueron vacunados de forma preferente, mientras que en la selvática Ucayali fueron inmunizadas 107 personas que realizan trabajo remoto o ya no mantenían vínculo laboral con los centros de salud.