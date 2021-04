Pakistán.- Los talibán paquistaníes reclaman la autoría del atentado suicida en un hotel en Quetta

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, han reclamado la autoría del atentado suicida perpetrado el jueves en el aparcamiento de un hotel en la ciudad de Quetta (oeste), que dejó al menos cinco muertos.



Pese a que las autoridades indicaron en un primer momento que se había tratado de un atentado con bomba, las investigaciones posteriores han determinado que se trató de un atentado suicida en las instalaciones, con el embajador chino en el país como posible objetivo del ataque.



La Policía ha resaltado que "se han hallado restos del suicida, que han sido enviados al Hospital Civil para su identificación", según el diario 'The Express Tribune'. Los artificieros han determinado que la bomba estaba integrada por entre 80 y 90 kilogramos de material explosivo y han señalado que se ha utilizado C4 y rodamientos como metralla.



Asimismo, el ministro del Interior paquistaní, Sheij Rashid, ha confirmado este extremo y ha denunciado esfuerzos para desestabilizar el país por parte de "elementos extranjeros". "Estas fuerzas extranjeras no pueden ver a Pakistán prosperar y progresar", ha agregado, según la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino ha condenado el atentado en Quetta, algo que también ha hecho la Embajada del gigante asiático en Islamabad, que ha trasladado sus condolencias a las "desafortunadas víctimas" del ataque del TTP.



La Embajada ha resaltado además que el embajador, Nong Rong, se encontraba en una visita en la ciudad, si bien no estaba en el hotel en el momento de la explosión. "Hasta el momento no hay informaciones sobre víctimas chinas en el ataque", ha zanjado.



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "firmemente" el ataque contra el Hotel Serena y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno, según su portavoz, Stéphane Dujarric.



"El secretario general reitera la solidaridad de la ONU con el Gobierno y el pueblo de Pakistán en sus esfuerzos para hacer frente al terrorismo y el extremismo violento", ha señalado Dujarric en un breve comunicado publicado en la página web del organismo internacional.