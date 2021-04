Padres pueden con Dodgers; Gigantes consolidan su juego ganador

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 23 abr (EFE).- El duelo californiano del béisbol de las Grandes Ligas tuvo como protagonistas a los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Angeles, que generaron suspense y emoción hasta el último "out" del partido.

Mientras que otro equipo curazoleño californiano, los Gigantes de San Francisco, con una excelente combinación de pitcheo y buena defensa consolidaron su juego ganador.

El jardinero izquierdo Jurickson Profar conectó un sencillo y rompió el empate en la pizarra con una carrera decisiva en el octavo episodio, y los Padres abrieron la segunda serie de la temporada ante los Dodgers con una victoria por 3-2 sobre su rival del Sur de California.

El jardinero central Trent Grisham pegó un jonrón y dos imparables con los Padres, que frenaron una seguidilla de tres derrotas en el inicio de una serie de cuatro partidos en Chavez Ravine, de Los Angeles, y propiciaron la primera derrota de los Dodgers en casa esta temporada.

Los Ángeles se llevó dos de los tres partidos disputados en San Diego el pasado fin de semana, pero los Padres respondieron con imparables oportunos, un sólido pitcheo y un fantástico double play que cerró el octavo episodio, coronando otro buen partido entre los dos sólidos planteles.

El jardinero izquierdo AJ Pollock y el segunda base Sheldon Neuse dispararon sendos jonrones seguidos al inicio del séptimo para los Dodgers, que tienen la mejor marca de las Grandes Ligas, pero han perdido tres de cuatro luego de arrancar el año con marca de 13-2.

Con varios de sus bateadores clave lesionados, Los Ángeles anotaron apenas 10 carreras en sus cinco últimos encuentros.

Profar y el receptor boricua Victor Caratini abrieron la octava entrada bateando sencillos ante Blake Treinen (1-1), quien cargó con la derrota. Profar volvió a adelantar a San Diego en un double play con un roletazo de out del campocorto dominicano Fernando Tatis Jr.

Nabil Crismatt (1-1) se anotó la victoria tras lanzar el final del séptimo inning para San Diego y Mark Melancon trabajó un dominante noveno para su séptimo salvamento.

Los Gigantes tuvieron al receptor Curt Casali como compañero de batería en una blanqueada por quinta ocasión consecutiva, mientras que el abridor Aaron Sánchez y cuatro relevistas guiaron a San Francisco a una victoria de 3-0 sobre los Marlins de Miami.

Casali, sustituto del veterano Buster Posey -quien se tomó la noche libre-, es el quinto receptor al menos desde 1900 en trabajar con lanzadores que consiguen cinco blanqueadas seguidas.

Los otros son el venezolano Francisco Cervelli (2015), Chris Hoiles (1995), Alan Ashby (1986) y Ed Phelps (seis seguidas en 1903).

Casali es el primero en lograrlo con cinco abridores distintos.

Los Gigantes capitalizaron en el primer episodio, con dos outs, ante el zurdo Daniel Castano (0-1). Darin Ruf disparó un doble productor y Casali siguió con un sencillo de dos carreras.

Sánchez (1-1) toleró dos hits, recetó un par de ponches y no dio boletos a lo largo de cinco entradas impresionantes, para conseguir su primer triunfo con los Gigantes.

El cuerpo de lanzadores de San Francisco, finalizó el partido con dos inatrapables en 2 horas y 26 minutos, para contribuir con su séptimo rescate.

El bateador Jason Heyward puso fin al encuentro mediante un sencillo como emergente en la décima entrada, para que los Cachorros de Chicago derrotasen 4-3 a los Mets de Nueva York.

Dan Winkler logró que las bases se quedaran llenas en la parte alta del décimo episodio, antes de que los Cachorros completaran la barrida en la serie de tres partidos.

El tercera base Kris Bryant bateó un par de imparables y produjo dos carreras, mientras que el receptor venezolano Willson Contreras empujó una por Chicago, que venció a los Mets por séptima ocasión consecutiva, una racha que se remonta a junio del 2019.

El primera base estadounidense español Pete Alonso disparó un cuadrangular por Nueva York, que contó con una buena actuación del bullpen antes de que el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz permitiera la carrera anotada por el corredor automático en el décimo capítulo.

El jardinero izquierdo venezolano David Peralta disparó un triple de tres carreras como parte de un racimo de seis anotaciones en la décima entrada, y los Diamondbacks de Arizona vinieron de atrás para ganar por 14-11 a los Rojos de Cincinnati.

Peralta, que se fue de 6-5 con dos anotadas y siete impulsadas, su mejor marca como profesional, lideró un enloquecido duelo de bateo, en el que Arizona se sobrepuso a seis jonrones de Cincinnati.

El toletero venezolano igualó la mejor marca de su carrera, al batear cinco imparables, tercera vez que lo consigue.

Peralta pegó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, totalizó tres sencillos y se quedó a un doble de completar el ciclo. EFE

ss/pdh/og