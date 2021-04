NN Running Team, a la conquista del atletismo mundial

El keniano Eliud Kipchoge, el etíope Kenenisa Bekele y el ugandés Joshua Cheptegei pulverizan retos y récords. Son el 'Dream Team' del atletismo y forman parte de un equipo que, con veinte corredores en sus filas, entre ellos el español Ouassim Oumaiz, pretende conquistar el 'running' mundial. EFE/ Nn Running Team

Redacción deportes, 23 abr (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, el etíope Kenenisa Bekele y el ugandés Joshua Cheptegei pulverizan retos y récords. Son el 'Dream Team' del atletismo y forman parte de un equipo que, con veinte corredores en sus filas, entre ellos el español Ouassim Oumaiz, pretende conquistar el 'running' mundial.

El NN Running Team se fundó el 6 de abril de 2017 en los Países Bajos, siendo el primer equipo profesional de atletismo del mundo. El equipo fue fundado por el exatleta holandés Jos Hermens y su empresa Global Sports Communication, radicada en Nijmegen.

El Grupo NN, en España activo bajo el nombre de 'Nationale-Nederlanden', es el patrocinador principal del equipo, siendo Nike el otro socio importante.

"Somos un patrocinador activo del atletismo porque nos gusta ver crecer este deporte y estamos agradecidos de poder hacerlo patrocinando el equipo y algunos grandes eventos como la San Silvestre Vallecana y el NN Marathon Rotterdam. Creemos que el éxito de los atletas del NN Running Team es también una gran inspiración para otros corredores", declara a EFE Remco Barbier, director de Marca del Grupo NN.

En el NN Running Team están los mejores fondistas del mundo como el keniano Eliud Kipchoge, el etíope Kenenisa Bekele o el ugandés Joshua Cheptegei. A ese grupo se ha unido este 2021 el español Ouassim Oumaiz, para el que compartir equipo con estas figuras del atletismo supone "un sueño".

De la parte deportiva, de la elección de los atletas, de la confección del calendario y de su preparación está Global Sports Communication, la mayor agencia internacional del mundo del atletismo, que representa a unos 200 corredores y cuya sede es Nimega.

Jos Hermens, director general y fundador del equipo NN Running, Valentijn Trouw, director de rendimiento, y Marleen Vink-Rennings, directora de márketing de Global Sports, dirigen un equipo que cuenta con representantes de atletas, entrenadores, fisioterapeutas, relaciones públicas, medios sociales y comerciales.

"El objetivo es profesionalizar el deporte tanto en el aspecto del rendimiento como en el del compromiso. El equipo ha conseguido mejorar en términos de entrenamiento, asistencia médica y nutrición, pero también pretende dar acceso a las historias de los atletas y a sus increíbles logros. Con ello intentamos inspirar y motivar a personas de todo el mundo para que alcancen sus objetivos y salgan a correr. La base de los aficionados del equipo pretende ser una comunidad en la que la gente pueda seguir el camino de sus héroes", confiesa Marleen Vink-Rennings.

Desde NN no quieren precisar la cuantía económica de este proyecto deportivo, aunque sí aseguran que el retorno que reciben con este patrocinio a través de la creación del equipo es enorme debido a la proyección internacional de sus corredores, presentes en todas las grandes citas del calendario internacional.

"Para nosotros este patrocinio es interesante para conocer mejor a nuestros clientes y también para que otros posibles aprendan a conocer mejor Nationale-Nederlanden. Es de esperar que tengan pensamientos más positivos sobre NN cuando vean nuestra marca en los eventos de atletismo o en los grandes maratones la equipación de los atletas", señala Barbier.

Los atletas, ajenos a esta maquinaria multinacional que engloba al equipo, se dedican a entrenar en los diferentes campamentos base que tienen en Kenia, Etiopía y Uganda. El campamento más grande está en Kaptagat (Kenia), que es también el lugar donde se entrena Eliud Kipchoge, único atleta en bajar de las dos horas (1h59.40) en maratón, en Viena en 2019, aunque la marca no fue homologada al no darse ciertos condicionantes exigidos por la Federación Internacional de Atletismo.

Otro compañero suyo, Joshua Cheptegei, batió en octubre de 2020 el récord mundial de 10.000 metros, en el denominado 'NN Valencia World Record Day', un evento organizado por el NN Running Team junto con la SD Correcaminos, organizadora del Maratón de Valencia.

Enfocados en distancias largas, NN patrocina múltiples eventos de atletismo en Europa y Japón. Maratones pero también carreras en la playa, carreras nocturnas, de 15 kilómetros y algunas de 10 como la San Silvestre Vallecana, que antes de la pandemia de coronavirus llegó a despedir el año 2019 por las calles de Madrid con más de 40.000 participantes.

Desde los inicios del equipo, los atletas del NN Running Team han logrado once victorias en los llamados 'Marathon Majors' (Nueva York, Londres, Berlín, Chicago, Tokio y Boston), han establecido siete récords mundiales, han logrado varios títulos mundiales en ruta, pista y campo a través y han ganaron, a nivel mundial, más de 175 carreras en asfalto.

