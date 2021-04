Newgarden, mejor tiempo en primera sesión de entrenamientos; O'Ward, noveno

imagen de archivo del piloto estadounidense Josef Newgarden, del equipo Penske. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

St.Petersburg (Florida, EE.UU.), 23 (EFE).- El piloto estadounidense Josef Newgarden, del equipo Penske, al volante de su monoplaza No.2 Hitachi Team, lideró este viernes la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de St.Petersburg (Florida), segunda prueba en el calendario de la modalidad IndyCar.

Newgarden, dos veces campeón de la carrera, completó la vuelta más rápida al circuito urbano de 2,896 kilómetros con un tiempo de 1 minuto, .0829 de segundo.

El dominio de Newgarden fue completo y demostró que el accidente que sufrió el pasado domingo en la primera vuelta de la carrera de apertura de la temporada, en Barber Motorsports Park, de Birmingham (Alabama), estaba ya en el olvido.

Newgarden buscará el tercer triunfo consecutivo en St.Petersburg después de haber ganado las carreras del 2019 y 2020.

El australiano Will Power fue segundo a 1:00.8102 con el No. 12 Verizon 5G Team, de Penske Chevrolet, para darle al equipo Penske barrida con los puestos 1 y 2 de la sesión.

El estadounidense Colton Herta, otro piloto recogido en el accidente de la vuelta 1 el domingo pasado, fue tercero con un tiempo de 1:00.8348 al volante del No. 26 Gainbridge Honda.

Newgarden, dos veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES, mostró siempre ser el mejor en el circuito en una sesión muy competitiva con tiempos agrupados arriba y abajo de la clasificación.

No sorprende que Newgarden se haya recuperado hoy del accidente del domingo, ya que tiene el temple de ganar el título y conoce la velocidad en este circuito urbano temporal de 14 curvas.

"Ni siquiera estoy pensando en eso, para ser honesto, porque es muy temprano", dijo Newgarden sobre su puesto 23 en la clasificación después de una carrera.

Newgarden destacó al concluir la sesión de entrenamientos que "Queremos tener un fin de semana sólido. Fue una pena que ni siquiera pudiéramos estar en la carrera (en Barber). Es más vergonzoso cuando influyes en los días de otras personas, como Colton (Herta), me sentí mal por eso, entre otros".

El compañero de equipo de Herta, Alexander Rossi, fue cuarto a 1:00.8653 en el No. 27 NAPA AUTO PARTS / AutoNation Honda. El equipo Penske terminó con tres de los cinco primeros lugares, ya que el campeón de la serie 2016, el francés Simon Pagenaud, completó los cinco primeros en 1:00.8992 en el No. 22 Menards / Australian Gold Team Penske Chevrolet.

Esa tendencia muy competitiva continuó casi hasta el final de la hoja de tiempo de los 24 autos que participaron, ya que menos de un segundo separaba a Newgarden del vigésimo piloto más rápido, el ganador de la carrera del pasado domingo, el español Alex Palou, en el No. 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda.

Mientras que el piloto mexicano Pato O'Ward, al volante del No.5 Arrow McLaren SP, acabó en el noveno puesto con 01:01.0603.

La segunda sesión de entrenamientos seguirá este sábado en la sesión matinal y la clasificación para el premio NTT P1 está programada para comenzar a las 13.45 (hora del Este, 17.45 GMT).