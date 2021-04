New Orleans Pelicans derrota a Orlando Magic por 100-135

New Orleans Pelicans logró vencer frente a Orlando Magic como visitante por 100-135 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Orlando Magic perdieron a domicilio contra Atlanta Hawks por 112-96, por lo que tras este resultado sumaron un total de cinco derrotas seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Brooklyn Nets por 129-134. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 26 partidos ganados de 59 jugados, mientras que Orlando Magic, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con 18 partidos ganados de 59 disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de New Orleans Pelicans, incrementaron la diferencia hasta un máximo de ocho puntos (19-27) y terminó con un 27-29. Después, el segundo cuarto tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 25-45. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 52-74 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes elevaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-1 y llegaron a ir ganando por 42 puntos (64-106) y acabó con un resultado parcial de 18-34 (y un 70-108 total). Por último, en el último cuarto los jugadores del equipo local consiguieron acercarse de nuevo en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2, aunque fue insuficiente para poder vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 30-27. Finalmente, el choque acabó con un resultado de 100-135 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron Brandon Ingram y Zion Williamson por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 29 puntos, seis asistencias y tres rebotes y 23 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron MO Bamba y Devin Cannady, con 17 puntos y 12 rebotes y 17 puntos y tres rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de New Orleans Pelicans será contra San Antonio Spurs en el Smoothie King Center, mientras que en el próximo partido, Orlando Magic buscará la victoria contra Indiana Pacers en el Amway Center.