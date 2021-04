Neisi Dajomes y Jhonatan Rivas tienen día de brillo en Panamericano de pesas

La ecuatoriana Neisi Dajomes en acción durante la competencia de 76kg en el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas hoy, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Francesco Spotorno

Santo Domingo, 22 abr (EFE).- La ecuatoriana Neisi Dajomes, el colombiano Jhonatan Rivas y el canadiense Boady Santavy se hicieron sentir este jueves en la cuarta jornada del campeonato panamericano de levantamiento de pesas que otorga puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Colombia dominó la cuarta jornada con una cosecha de seis medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Estados Unidos sumó dos preseas doradas, tres de plata y cuatro de bronce, mientras Cuba se adjudicó tres de plata y México otras tres de bronce.

Dajomes hizo que Ecuador se inscribiera en el medallero de manera contundente, pues se hizo con las tres medallas de oro en los 76 kilogramos.

La atleta, de 22 años, levantó 115 kilos en arranque, 135 en envión, para sumar 250 kilos. Llegó como favorita en esa categoría y fue la última en salir a competir.

"A pesar de tener un año fuera de la plataforma no perdí el ritmo. Desde 2012 vengo en ascenso en mi carrera y ahora me voy a enfocar en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali", dijo tras bajar del podio.

Levantó 110 kilos en su primer intento y 115 en el segundo, lo que le garantizó el primer lugar. Buscó romper el récord panamericano en su tercer turno, pero falló en los 120 kilos.

La estadounidense Katherine Nye escoltó a la ecuatoriana con 105 kilogramos en arranque, 130 en envión y 235 kilos en total.

La tercera plaza fue para la mexicana Anacarmen Torres, tras dividir el bronce en arranque con su compatriota Aremi Fuentes, con 103 kilos.

Aunque Torres levantó 130 kilos en envió como lo hizo Nye, le fue otorgado el bronce porque su peso corporal es mayor que el de la estadounidense.

Rivas igualó sus marcas panamericanas en envión y total en los 96 kilos, con alzadas de 208 y 393 kilos, respectivamente.

"Nuestro equipo de trabajo ha sido fundamental para repetir la marca de hace dos años y espero repetir estos resultados en los Juegos Olímpicos", comentó el colombiano tras su presentación.

Recordó que durante gran parte del año pasado estuvo lesionado y que si los Juegos Olímpicos se hubiesen celebrado en su fecha original su actuación allí "habría sido un fracaso".

Mientras Rivas igualaba sus récords continentales, el canadiense Boady implantó una nueva marca en el arranque de los 96 kilogramos.

El norteamericano acabó con el récord que estaba en poder del pesista colombiano cuando alzó 181 kilogramos, suficiente para colgarse la medalla de oro.

"Mi meta es Tokio, no quise forzar mi físico, aunque podía hacer más, pero quise conservarme para los Juegos Olímpicos. Me dolían las rodillas y el hombro", afirmó Santavy.

El estadounidense Nathan Damron se quedó con las preseas de bronce en el envión, con 187 kilos, y en total, con 374 kilos. El venezolano Keydomar Vallenilla obtuvo el bronce en el arranque.