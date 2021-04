Mujer policía francesa muere apuñalada en afueras de París

PARÍS (AP) — Una mujer policía francesa fue apuñalada fatalmente el viernes dentro de su comisaría cerca del histórico castillo de Rambouillet, en las afueras de París, y el atacante murió abatido a tiros por agentes en el lugar. Los fiscales abrieron una investigación por terrorismo en relación con el homicidio.

La identidad y el motivo del agresor no estaban claros de momento, informó un portavoz de la policía nacional a The Associated Press. La mujer policía era empleada administrativa de la estación y tenía 49 años de edad, dijo el portavoz.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista dijo que abrió una investigación por el asesinato de una autoridad pública y su posible relación con un grupo terrorista. Los funcionarios de la fiscalía no proporcionaron más detalles.

El ataque ocurrió al suroeste de París, en una tranquila zona residencial de la ciudad de Rambouillet, a unos 750 metros (yardas) de una antigua propiedad real que a veces se utiliza para negociaciones de paz internacionales. La policía acordonó el área después del ataque.

El primer ministro francés, Jean Castex; el ministro del Interior, Gerald Darmanin; y otros altos funcionarios visitaron el lugar del ataque para mostrar su apoyo.

“La policía es un símbolo de la república. Es Francia”, dijo Valerie Pecresse, presidenta de la región de París, a los periodistas en el lugar. “El rostro de Francia” fue atacado, agregó.

Francia ha registrado varios ataques mortales contra la policía anteriormente, entre ellos algunos lanzados por extremistas islámicos.

El ataque se produce cuando el gobierno del presidente Emmanuel Macron está endureciendo sus políticas de seguridad, en medio de las preocupaciones de los votantes sobre la delincuencia y las quejas de los policías, de que corren un peligro cada vez mayor. Macron puede enfrentar un desafío por parte de la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen si busca un segundo mandato en las elecciones presidenciales de Francia el próximo año.