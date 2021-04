14/01/2021 Marisa Jara, muy sincera, afronta su nuevo bache de salud con optimismo y fuerza. MADRID, 23 (CHANCE) Marisa Jara confesaba, hace tan sólo unos días, que le habían detectado un mioma en el útero en una revisión ginecológica del tratamiento hormonal que ha comenzado a seguir para cumplir su sueño de quedarse embarazada. Un duro golpe por el que tendrá que pasar de nuevo por quirófano para que se lo extirpen pero que, sin embargo, la modelo afronta sin perder la sonrisa y convencida de que este 'contratiempo' no le impedirá convertirse en mamá dentro de muy poco. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hemos podido hablar con la modelo a su llegada a Sevilla con su gran apoyo, su novio Miguel Almansa, del que apenas se separa desde que se reconciliaron tras atravesar una pequeña crisis que, afortunadamente, ha quedado completamente olvidada. Fuerte y optimista, Marisa confiesa cómo se encuentra.



- CHANCE: Marisa qué tal.



- MARISA: Muy bien.



- CH: Te queríamos preguntar, me imagino que habrás leído muchos artículos al respecto, pero se está hablando mucho tu fuerza de voluntad y tu positividad. El primer momento de la noticia tuvo que ser un palo.



- MARISA: Sí, pero bueno, como he dicho en otros medios la verdad es que soy muy positiva, me lo tomo como una operación más, que va a pasar, que va a salir bien y ya está, con positividad y la verdad que sin darle mucha más importancia.



- CH: Hay medios que no han calificado con exactitud lo que te pasaba. Han dicho palabras como tumor y tal*



- MARISA: Sí bueno, es que no me gusta esa palabra. La verdad es que lo leo y no me gusta leer artículos así. A veces es inevitable. No hay ningún problema, soy una persona que no me gusta dramatizar, prefiero afrontar las cosas con positividad, que salga lo mejor posible y ya está. No me gusta dramatizar, me gusta cuando hay un problema solucionarlo y que todo esté bien. Ya está. Solamente eso, no me gusta el drama.



- CH: A partir de ahora Marisa, qué pasará cuando te quiten el mioma.



- MARISA: Sí, empezaré otra vez con las hormonas y como siempre. Lo que me va a paralizar el tratamiento son dos semanas, pero luego seguiré otra vez con mi sueño de perseguir el bebé y ya está.



- CH: A buscar la niña.



- MARISA: Niña o niño, lo que venga.



- CH: Y tú Miguel.



- MIGUEL: Muy bien, estamos muy bien de verdad. Siempre con ella.