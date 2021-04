Los sindicatos rechazan por "inaceptable" el ERE en H&M tras la primera reunión

EFE/EPA/Alex Plavevski/Archivo

Madrid, 23 abr (EFE).- La representación de los trabajadores de la cadena de moda sueca H&M han calificado como "inaceptable y desproporcionado" el expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la empresa para un máximo de 1.100 empleados, tras la primera reunión celebrada este viernes entre las partes.

La cadena H&M tiene la intención de iniciar en España un ERE y una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pero la primera reunión para constituir la mesa de negociación no ha dado resultados y acabó sin comentarios oficiales por parte de la empresa textil.

El sindicato CCOO ha comunicado tras este primer encuentro que H&M "se ha mantenido firme en su propósito" de despedir a 1.066 personas de 94 tiendas y clausurar 30 establecimientos.

Ha añadido que la cadena inicia este procedimiento "por causas productivas y organizativas fruto de la transformación que han sufrido los hábitos de consumo y la necesidad de adaptación de su modelo de negocio a la nueva realidad comercial que la pandemia ha acelerado".

CCOO asegura en una nota que estudiará la documentación que le ha hecho entrega la empresa y solicitará aquella que crea como necesaria para este proceso.

Este sindicato admite que es "consciente de los cambios que hay en el sector", pero añade en su mensaje que los cambios "se deben acometer garantizando el empleo en todo momento de la plantilla, aplicando medidas no traumáticas y de flexibilidad interna en la empresa".

Añade que ven incoherente el proceso global de la multinacional H&M y lo justifica al apuntar que "se ha anunciado una reducción de tiendas a nivel mundial de un 7 %, mientras que en España pretenden cerrar un 18 % y la afectación es de un 20 % de la plantilla".

Para negociar, CCOO ha insistido en una "reducción sustancial" del número de personas afectadas, con medidas de voluntariedad y que sea un proceso "no traumático donde prime el compromiso con la calidad del empleo".

Ha solicitado asimismo la retirada del procedimiento del artículo 41 que ha planteado la empresa, ya que, asegura, "incide directamente el proceso del despido colectivo".

El grupo H&M explicó el pasado 6 de abril que se encuentra en un proceso de transformación y reorganización a nivel global, con la intención, aseguraba, de adaptar su operativa y estructura "creando una organización más eficiente, integrar aún más las tiendas físicas y online, y realizar los cambios necesarios en las tiendas para crear una mejor experiencia omnicanal" para sus clientes.

En España, y como parte de este proceso de transformación, la compañía explicó que pretende reorganizar sus equipos y cerrar 30 tiendas (27 de H&M y 3 de COS), que se irían produciendo de manera escalonada durante 2021 y, los últimos cierres, a principios de 2022.